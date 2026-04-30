El diablo viste a la moda 2

Desde el jueves 30 de abril, se exhibe la secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación.

Casi veinte años después de haber interpretado a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las calles de Nueva York y a las oficinas de la revista Runway. Prosigue la lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton, su ex asistente convertida en ejecutiva rival. Ambas libran una intensa batalla por obtener los mejores ingresos publicitarios para la revista, que los necesita de manera desesperada. El conflicto se desarrolla en medio de una era de decadencia de los medios impresos, los cuales pierden terreno frente al mundo digital. Y Miranda ve que se acerca al momento en que deberá jubilarse.

El film de 2006, adaptación de la novela homónima de Lauren Weisberg, contó con David Frankel en su dirección y fue un éxito comercial. Recaudó 326.7 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 35 millones de dólares. Obtuvo dos nominaciones a los premios Oscar: Mejor diseño de vestuario y Mejor actriz para Streep. No ganó ninguno, pero el legado e impacto cultural del filme es evidente. Andrea Sachs era la protagonista, una periodista que comenzaba a trabajar como asistente de Miranda Priestly, la demandante directora de la revista de moda Runway. La historia está inspirada en el periodo de tiempo en el que Weisberg trabajó como asistente de Anna Wintour en Vogue. Wintour ha anunciado recientemente que, 37 años después, abandona su cargo como directora de la famosa revista de moda.

Ahora, el personaje interpretado por Streep tendrá que enfrentarse a Emily Charlton, quien se ha convertido en una poderosa ejecutiva de un conglomerado de lujo que ahora controla la publicidad que Runway necesita desesperadamente para sobrevivir. Así, la relación Mirada-Emily se transforma con roles invertidos respecto a la película de 2006. Y aunque durante años Anne Hathaway se mostró reticente a la idea de una secuela, finalmente aceptó volver al universo fashionista que impulsó su carrera. Vemos ahora a una Andy consolidada profesionalmente, en una posición muy distinta a la joven asistente que sufría los caprichos de Miranda.

“Los personajes obviamente llevan 20 años de trayectoria profesional y se encuentran en situaciones muy distintas, al igual que el mundo de los medios de comunicación”, dice David Frankel, quien retorna como director. “Andy ha tenido una carrera que refleja las experiencias de muchos periodistas en la actualidad. Si esto es cierto, entonces Andy ha sobrevivido a numerosas rondas de despidos. Y si “El Diablo Viste a la Moda” fue una historia de formación con una escena de transformación tan inspiradora que motivó a muchísimas personas a trabajar en el mundo de la moda, la secuela es una película sobre una mujer de cuarenta y tantos años, quien trata de aceptar el mundo tal como es, no el mundo que uno desearía que existiera”.

CINE COLISEO (jue 30 de abril):

18:00 Hs. SÚPER MARIO GALAXY: LA PELICULA (2D doblada)

21:30 Hs. EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 01 y dom 03 de mayo):

18:30 Hs. EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (2D doblada)

21:30 Hs. EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (2D subtitulada)

CINE COLISEO (sáb 02 de mayo):

18:30 Hs. EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (2D doblada)

21:30 Hs. EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (2D doblada)

CINE COLISEO (lun 04 y mie 06 de mayo):

18:30 Hs. EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (2D doblada)

21:30 Hs. EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (2D doblada)

CINE COLISEO (mar 05 de mayo):

18:30 Hs. EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (2D doblada)

21:30 Hs. EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (2D subtitulada)

Título original: The Devil Wears Prada 2

Género: Drama, comedia

Origen: EE.UU.

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 2 horas

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: David Frankel

Guión: Aline Brosh McKenna basada en la novela ‹‹Revenge Wears Prada: The Devil Returns››, de Lauren Weisberger

Producción: Wendy Finerman

Música: Theodore Shapiro Fotografía: Florian Ballhaus Montaje: Andrew Marcus

Reparto:

Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andrea ‹‹Andy›› Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton), Stanley Tucci (Nigel Kipling), Tracie Thoms (Lily), Tibor Feldman (Irv Ravitz), Kenneth Branagh (marido de Miranda), Justin Theroux (marido de Emily), Lady Gaga, Simone Ashley, Lucy Liu, B. J. Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Conrad Ricamora, Caleb Hearon, Rachel Bloom, Patrick Brammall, Sydney Sweeney, Donatella Versace, Ashley Graham