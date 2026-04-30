Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

7 de mayo:

LAS OVEJAS DETECTIVES

Director: Kyle Balda

Protagonistas: Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon

George Hardy es el pastor de un rebaño de ovejas. Ama tanto a sus animales que les lee novelas policiacas todas las noches, aunque cree que las ovejas no entienden nada. En realidad, las ovejas hablan mucho entre ellas sobre los libros. Un día, encuentran a George muerto. Convencidas de que se trata de un asesinato, deciden resolver ellas mismas la muerte de su pastor. Tendrán que salir de su zona de confort, abandonar sus pastos y descubrir el mundo real de los humanos, mucho más complejo que el de las obras de ficción.

14 de mayo:

BOULEVARD

Directora: Sonia Méndez

Protagonistas: Eve Ryan, Mikel Niso, Luis Zahera, Esther Acebo, Christian Checa

Hasley se muda a una nueva ciudad con su madre y conoce a Luke, un joven envuelto en un aura peligrosa y un pasado trágico. Atrapado por sus propios demonios, Luke es todo lo que Hasley debería temer, pero a lo que se siente irremediablemente atraída. Juntos, crearán su propio boulevard: un refugio escondido donde poder ser ellos mismos, cumplir sueños imposibles, atreverse a amar a pesar de los prejuicios, el dolor y las cicatrices que arrastran, y demostrar que el amor es capaz de florecer incluso en los corazones más insospechados.

21 de mayo:

TE MANDALORIAN AND GROGU

Director: Jon Favreau

Protagonistas: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jonny Coyne, Steve Blum, Hemky Madera

Continuación de la serie “The Mandalorian” en forma de película. El Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. Mientras la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz Grogu. Así, la misión del dúo consiste en hacer frente a los planes de los líderes proscriptos, mientras la galaxia intenta reorganizarse.

28 de mayo:

FINDING EMILY

Directora: Alicia MacDonald

Protagonistas: Angourie Rice, Spike Fearn, Nadia Parkes

Owen, un músico enamoradizo y algo desorganizado, cree haber conseguido el número de la chica de sus sueños. Su entusiasmo se desvanece al descubrir que le han dado los números equivocados. Desesperado por encontrar a esta misteriosa mujer, Owen decide recorrer el campus en busca de pistas que lo lleven hasta ella. En su búsqueda conoce a Emily, una estudiante de psicología. Juntos inician una divertidísima búsqueda que pronto se convierte en un frenesí que pondrá a prueba sus propios corazones y ambiciones profesionales.

4 de abril:

MASTERS OF THE UNIVERSE

Director: Travis Knight

Protagonistas: Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie

Tras quince años de ausencia, la mítica Espada del Poder vuelve a llamar al príncipe Adam, guiándolo de regreso a Eternia. El reino ha caído bajo el yugo de Skeletor, un tirano que gobierna entre ruinas, miedo y magia oscura. Para detener a Skeletor y liberar Eternia, Adam une fuerzas con sus aliados más leales: la guerrera Teela y el estratega Duncan, también conocido como Man-At-Arms. Adam deberá aceptar plenamente su destino y transformarse en He-Man, el hombre más poderoso del universo, y convertirse en el héroe que Eternia necesita.