El diputado Treffinger cree que Puerto Patriada es una localidad

En medio de los incendios que arrasan la cordillera de Chubut, el diputado nacional César Treffinger generó polémica al confundir Puerto Patriada con una localidad en sus publicaciones en redes sociales.

El fuego ya consumió cerca de 2.000 hectáreas en la zona de El Hoyo, y la confusión del legislador fue rápidamente señalada por usuarios y medios locales.

Treffinger, representante de Chubut en el Congreso, difundió un reporte propio sobre la situación de los incendios en su cuenta de X, donde buscaba resaltar la colaboración del Gobierno Nacional y, a la vez, cuestionar la gestión provincial. Sin embargo, escribió que Puerto Patriada era “una localidad muy cercana a la del Hoyo”, cuando en realidad se trata de un balneario.

El traspié provocó numerosas críticas, principalmente porque el legislador ha visitado pocas veces la provincia desde que asumió su banca. La confusión geográfica sumó dudas sobre su conocimiento de la región afectada, especialmente de la Comarca Andina, que ha sufrido graves consecuencias por los incendios.

En su mensaje, Treffinger cerró con un saludo que buscaba empatizar con los afectados: “Abrazo grande y mucha fuerza para todos en Puerto Patriada, El Hoyo y toda la Comarca Andina”. Las críticas se centraron en la aparente falta de familiaridad con los nombres y la geografía locales.

Los incendios continúan activos, y autoridades provinciales y nacionales trabajan de manera conjunta para controlar los focos y garantizar la seguridad de las familias evacuadas. En paralelo, la polémica por la confusión del diputado se convirtió en tema de debate en redes sociales y medios de la región.

Este episodio pone en evidencia la importancia de manejar correctamente la información pública durante emergencias y de conocer la realidad de los territorios que representan los funcionarios.