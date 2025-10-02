El dolor de la familia de Brenda y Morena: duras críticas a Alfredo Casero

Antonio y Federico, abuelo y primo de dos de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela, respondieron con indignación a los comentarios del actor, quien intentó justificar el crimen con prejuicios hacia las víctimas.

Mientras avanza la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, familiares de las víctimas continúan alzando la voz contra los prejuicios que circulan en torno al caso. Este miércoles, Antonio y Federico —abuelo y primo, respectivamente, de Brenda del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres jóvenes asesinadas— participaron del programa A la tarde (América), donde respondieron a los polémicos dichos de Alfredo Casero.

El actor había intentado relativizar la responsabilidad de los femicidas al afirmar: “Y bueno, pero si las pibas se meten adentro del narco... es lo mismo que le eches la culpa a un león si camina al lado de una gallina. La gallina entra sola, se la van a comer. Si las chicas hacían prostitución, ahí es donde tiene que ver quién las maneja o las cuida”.

Visiblemente indignado, Federico replicó en vivo: “¿Hizo ese análisis sobre mis primas? Yo lo invito públicamente a que me lo venga a decir en la cara, yo le voy a contestar, por mis primas. Porque yo las defendí todos estos días, no para que vengan a decir estas boludeces. Las voy a defender toda mi vida”. Y agregó: “Convivimos con eso, porque hay un 95% de la sociedad que nos apoyó, pero hay un 5% que tira malos comentarios o persisten con el prejuicio. Son cosas que duelen, como familia nos da bronca. Si algo persiste en estos días, más allá del dolor, es que no hablen mal de las chicas”.

Por su parte, Antonio cuestionó duramente al actor: “El día que a mí me pasó esto, me pudo haber visto un psicólogo, pero Casero necesita un psiquiatra. Que se tome el 95, si no tiene coche, que se baje en el Borda... ahí lo van a atender, no le van a cobrar nada. Que vaya a los monoblocks de La Tablada, a caminar la calle”.

Conmovido, el abuelo de Brenda y Morena también expresó el desgarro que atraviesa la familia: “No sabemos ya de dónde sacar las fuerzas, se dijeron cosas muy feas. Los medios nos protegieron, estuvieron al lado nuestro, pero nosotros a todos lados que vamos no hubo un político que nos viniera a dar una palmada”.

El triple crimen de Florencio Varela continúa siendo investigado por la Justicia, mientras familiares y allegados reclaman justicia y respeto por la memoria de las jóvenes asesinadas.