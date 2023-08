El empresario que conquistó a Jésica Cirio a un mes de su separación

Jesica Cirio viene atravesando un año de muchos cambios en lo personal y lo profesional. Pero, sin dudas, el vuelco más importante que se ha dado en su vida por estos meses es la separación de Martín Insaurralde, después de diez años de relación y una hija en común: Chloe.

Si bien no trascendieron motivos de la ruptura entre la modelo y el dirigente político, lo cierto es que se rumorearon supuestas infidelidades que nunca fueron confirmadas. En las últimas horas, trascendió que la conductora estaría apostando al amor de la mano de un empresario, que la sorprendió con un imponente regalo.

Este lunes en Poco correctos, el nuevo magazine de El Trece, la panelista Estefi Berardi aseguró: “Estoy en condiciones de afirmar que está de novia. Me lo va a desmentir. Entiendo que ella no quiera blanquear porque cada uno tiene sus tiempos, pero yo me enteré y lo tengo que decir”.

No obstante, aportando más datos sobre esta nueva relación que comenzó a transitar la modelo, Estefi destacó el exclusivo viaje que hizo Jesica recientemente con su pareja: "Ibiza con él, volvió para grabar algunos compromisos y otra vez está con él allá".

Respecto al afortunado en cuestión, si bien aún no se reveló su identidad lo cierto es que la panelista detalló que se trata de un “empresario super importante”. Además, como parte de esta vuelta de página en la vida de la famosa, aseguró que ella está “muerta de amor”, pero que aún no estaría lista para blanquear la relación.

Entre otros puntos a destacar, desde el programa explicaron que Cirio viajó rumbo a Ibiza junto a sus dos mejores amigas, que también están recientemente separadas. El objetivo era disimular su relación y pasar tiempo con su conquista en las exóticas playas españolas.

Luego Belén Ludueña hizo un sorprendente aporte: “La relación de Jesica Cirio con este empresario, que desconocemos el rubro, viene muy bien porque él le hizo un importante regalo: una camioneta de alta gama. Y está recontra chequeado. No me dejan decir la marca, la de los anillos”.

Cabe destacar que, pocas semanas después de confirmar su separación, la conductora también viajó junto a su hija Chloe rumbo a Europa. Así quedó reflejado a través de sus historias de Instagram, en las que se la vio disfrutando del paisaje, en las playas, junto a su hija y posando en microbikini. Pero, al parecer, esto lo hizo en compañía también de su nueva pareja.