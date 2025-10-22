El fiscal Olazábal encabezó un sobrevuelo en la zona de búsqueda

La investigación por la desaparición de los jubilados Pedro Kreder y Juana Inés Morales continúa a contrarreloj. Este martes por la mañana, el fiscal jefe Cristian Olazábal sobrevoló en helicóptero de Prefectura Naval Argentina el área donde fue hallada la camioneta de Kreder, a unos 45 kilómetros de Caleta Córdova, en una zona rural de difícil acceso.

“Se realizó una búsqueda cuadrada expandida de diez kilómetros desde las coordenadas donde se encontró el vehículo”, informó Olazábal. El objetivo fue relevar grietas, cañadones y posibles senderos en torno al Cañadón Visser, en el área de Rocas Coloradas.

La Fiscalía, que trabaja en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la División Búsqueda de Personas y organismos provinciales, mantiene abiertas todas las hipótesis: desde un accidente hasta la posibilidad de un hecho delictivo.

La denuncia fue realizada el lunes 13 de octubre por la hija de Juana Morales, quien alertó que su madre no regresaba a su domicilio ni respondía llamadas. La mujer había anticipado que viajaría con su pareja, identificada luego como Pedro Kreder, con quien mantenía una relación reciente.

Las primeras averiguaciones determinaron que Juana llegó el jueves 9 a la casa de Kreder, en Comodoro Rivadavia, donde fue registrada por cámaras de seguridad descargando una reposera y una conservadora. El análisis de antenas de telefonía confirmó que ambos se desplazaron hacia el norte y fueron captados por última vez por la antena de Caleta Córdova el sábado 11 a las 10 de la mañana.

Esto orientó los rastrillajes hacia la Ruta Provincial N°1, en dirección a Camarones, donde la mujer había dicho que planeaban pasar el fin de semana.

Hallazgo de la camioneta

El viernes 17, una funcionaria de la Fiscalía, Fabiola López, participó del primer sobrevuelo con el Aeroclub local. Desde el aire, divisaron un vehículo similar al de Kreder en el cauce de un zanjón, a 45 kilómetros de Caleta Córdova. Al arribar al lugar con apoyo de vehículos 4x4, confirmaron que se trataba de la Toyota Hilux beige en la que viajaban los jubilados.

El rodado estaba cerrado, sin ocupantes, y no presentaba rastros de violencia visibles. Por orden judicial, se rompió un vidrio para acceder al interior y realizar peritajes. La Unidad Especial de Criminalística levantó huellas y muestras para análisis.

Rastrillajes y condiciones adversas

Tras el hallazgo, se desplegó una nueva búsqueda con canes de rastreo, drones y personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y Policía. Sin embargo, el viento intenso complicó las tareas de venteo, dispersando el olor y reduciendo la efectividad de los perros.

Aun así, los equipos recorrieron más de 50 kilómetros por cuadrículas, revisando puestos rurales y edificaciones cercanas, sin resultados positivos.

Nueva búsqueda aérea y avances judiciales

Durante el operativo de este martes, el fiscal Olazábal sobrevoló nuevamente la zona durante más de dos horas, mapeando grietas y cañadones sin hallazgos relevantes. Luego regresó por tierra para continuar la coordinación con los equipos de campo.

La camioneta fue trasladada a una dependencia policial, donde permanecerá bajo custodia mientras se completan los peritajes. Para ello, un cerrajero fabricó una nueva llave en el lugar.

Mientras tanto, la Fiscalía avanza con allanamientos, análisis de comunicaciones, relevamiento de cámaras y toma de testimonios, en un intento por reconstruir los últimos movimientos de Juana y Pedro antes de su desaparición.

Las autoridades mantienen la búsqueda activa y reiteran el pedido a la comunidad para aportar cualquier información que pueda resultar útil.