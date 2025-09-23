El gobernador dijo que el juez Bersanelli "debería ir preso"

Claudio Vidal apuntó severamente contra el juez provincial Marcelo Bersanelli que hizo lugar a un recurso de amparo para frenar la ampliación del número de vocales del Tribunal Superior de Justicia.

Lo acusó de estar estrechamente ligado a Cristina Fernández de Kirchner para concretar un “golpe judicial”, al desconocer lo dispuesto por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esta provincia.

Consecuentemente, no solo afirmó que “nosotros no vamos a acatar algo ilegal” sino que también consideró que “este juez debería ir preso”.

Vale recordar que el proyecto del Ejecutivo que aprobara la Legislatura por mayoría en sesión ordinaria, contempla elevar de 5 a 9 el número de vocales del máximo cuerpo colegiado, argumentándose el crecimiento poblacional, pero bien se sabe que la gestión de Vidal procura contrarrestar la hegemonía de jueces elegidos por el kirchnerismo.

Para tal fin, el Ejecutivo ya hizo llegar a la Legislatura cuatro ternas con los nombres de 12 candidatos de los cuales surgirán los nuevos vocales.

Sin embargo, ello ahora quedó frenado porque el juez Bersanelli hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales que lidera Juan Franco Mascheroni, cuestionando la constitucional de la reforma en el TSJ.

DOCENTES: NO HABRÀ MAS AUMENTOS

Otro tema álgido que afronta por estos días el gobierno provincial es el conflicto docente signado por una imparable escalada de paros en demanda de una recomposición salarial y otros reclamos.

El jueves habrá una nueva reunión de las partes en conflicto y de antemano el principal gremio docente condiciona el levantamiento de las medidas de fuerza a una respuesta favorable del gobierno.

Sin embargo, en declaraciones de prensa formuladas este martes en Caleta Olivia, durante su visita al puerto Caleta Olivia, Vidal hizo saber que los recursos financieros impiden otorgar nuevo aumentos salariales, afirmando que “cuando no hay más, no hay más. La provincia hizo todo lo posible".

Al respecto trajo a colación que “en 2024 y 2025 y en paritarias, otorgamos aumentos por encima de la inflación. Antes eran por decreto y siempre por debajo. Más no se puede hacer, no hay plata".

"Hicimos todo lo que podíamos hacer. Ojalá pudiéramos hacer más, pero nadie puede desconocer la realidad económica. Para pagar salarios, la provincia tiene que pedir adelantos de regalías y giros a descubierto", puntualizó.