El gobernador recibió al nuevo jefe comunal de Cañadón Seco

El gobernador Claudio Vidal recibió el miércoles con grata hospitalidad en su residencia oficial en Río Gallegos, al director de Desarrollo Social de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, recientemente electo nuevo presidente de la comisión de fomento.

En principio, el mandatario le expresó sus felicitaciones por el triunfo logrado en las elecciones democráticas que se desarrollaron con absoluta normalidad y gran participación ciudadana.

Luego, durante el encuentro, se realizó un análisis de la difícil situación política y social que vive la provincia y el país. Seguidamente Gabriel Galarza le manifestó su compromiso y decisión de trabajar en conjunto para el desarrollo integral y el bienestar de Cañadón Seco, principalmente en aspectos referidos a lo productivo.

En ese sentido abordaron y acordaron la necesidad de potenciar el parque industrial existente en la localidad, articulando acciones que posibiliten la radicación de nuevas empresas, lo que redundará en la generación de puestos laborales en ingresos tanto para la comuna como así también para la provincia.

Además, se hizo saber que el gobierno provincial pondrá a disposición los recursos humanos y materiales que se requieran para articular acciones que instrumente la nueva gestión comunal.

Al concluir el encuentro, Galarza agradeció la predisposición puesta de manifiesto por Claudio Vidal, para la localidad que es la Capital Provincial del Petróleo, donde ahora se abre una nueva etapa para que, desde allí, se contribuya a potenciar una nueva ecuación económica, social y laboral que beneficie a los vecinos, al pueblo de Cañadón Seco y también al Estado provincial.