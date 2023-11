El 'Halcón' de Varela es el otro finalista de la Copa Argentina

Con un gol de Santiago Solari, Defensa y Justicia se clasificó este jueves finalista -por primera vez en su historia- de la Copa Argentina al derrotar por 1-0 a San Lorenzo en la semifinal que se jugó en cancha de Lanús.

La primera chance concreta del ’Ciclón’ fue a los 26 minutos y estuvo en la cabeza de Federico Girotti, que tras un centro su impacto dio en el travesaño. Apenas un minuto después, Gastón Togni metió un bombazo tremendo desde la izquierda y casi lo gritan los hinchas de Defensa, pero Augusto Batalla metió el manotazo y la sacó al córner. Y a la siguiente, a los 34, luego de una gran jugada colectiva, Alexis Soto le pegó fuerte desde la izquierda, Batalla dio rebote y entró Santiago Solari para pegarle muy fuerte y abrir el marcador.

En el arranque de la segunda mitad, Insúa realizó un cambio en el mediocampo al incluir al joven paraguayo Iván Leguizamón por Gonzalo Maroni. Y enseguida hizo otra modificación, en este caso en ataque: adentro Carlos Auzqui en reemplazo de Girotti. Sin dudas, el DT del ’Ciclón’ buscó variantes en un duelo complicado, en el que Defensa y Justicia siguió dominando las acciones, abriendo la cancha con los laterales y buscando un juego asociado.

Intentó San Lorenzo, herido y con hambre de gloria, pero no encontró los caminos frente a un rival mejor armado y más sólido en todas sus líneas. El perdedor trató de llegar al área adversaria con peligro a través de centros, aunque no le alcanzó, cuando Defensa finalizó los 15 últimos minutos ya más atrasado y con evidentes signos de cansancio.

De esta manera, Defensa y Justicia avanzó con autoridad a la gran final. No había podido desplegar su mejor versión en octavos de final y en cuartos, pero avanzó por penales frente a Estudiantes de Río Cuarto y Chaco For Ever, respectivamente. Se desquitó de la caída sufrida ante San Lorenzo hace 11 días, en el Norberto Tomaghello, por la Copa de la Liga, y tuvo sabor extra por el acceso a una final esperada.

En la final se las verá con Estudiantes de La Plata, que este miércoles en Córdoba, eliminó a Boca Juniors a quien derrotó por 3-2. Será una final inédita ya que ninguno de los dos había llegado antes a jugar esta instancia de Copa Argentina.