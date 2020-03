El Hospital de Puerto Madryn se encuentra al borde del colapso

El Hospital Zonal "Dr Andrés Ísola" de la ciudad de Puerto Madryn se encuentra al borde del colapso ya que se encuentra prácticamente paralizado por la crisis económica que atraviesa la provincia de Chubut. La guardia solo atiende casos de extrema urgencia y otros sectores directamente no prestan funciones.

La guardia del Hospital Zonal "Dr Andrés Ísola" de la ciudad de Puerto Madryn solo atiende los casos graves, los médicos especialistas no dan turnos, laboratorio y rayos no trabajan, todo ante el hecho de que los trabajadores, la mayoría del rango 3, todavía no cobraron sus haberes del mes de enero.

“No cobramos los sueldos de enero, los de diciembre recién nos los pagaron los primeros días de febrero y estamos con retenciones de servicio y guardias básicas. Se está manteniendo el servicio esencial”, dijo la doctora María Fuenzalida, trabajadora del Hospital y presidenta de la Asociación Gremial Médica del Chubut (Agremedch).

Respecto a qué es lo que comprende el servicio esencial, la médica madrynense explicó que “se va a atender todo lo que es código rojo sin demora, código amarillo sin demora y los código verde van a esperar la disponibilidad de médico”.

“Por un lado no tenemos personal para que siga trabajando porque ya están saturados. Hay profesionales que se han tenido que ir a reforzar las guardias en otros lugares privados, con lo cual no cuentan con disponibilidad para la guardia en el sistema público”, agregó Fuenzalida.

En cuanto a los consultorios, Fuenzalida aseguró que “se encuentran completamente suspendidos en casi todas las especialidades, puede haber algún que otro médico que no esté adherido al paro, por lo que la gente tendrá que venir a preguntar individualmente por cada uno de esos consultorios. No se están haciendo consultorios programados ni cirugías programadas por la medida de fuerza, hasta que se abonen los sueldos, por lo menos, de enero”.

Fuenzalida detalló además que “es terrible, hay muchos colegas que viven del hospital público, hay otros que se ayudan con el sueldo del hospital público. Hay profesionales que tienen que salir a trabajar mucho más en otros lugares para poder cubrir sus gastos mínimos, estamos completamente estresados, muy saturados y eso no sirve para la atención de los pacientes porque tu capacidad para resolver los problemas de las personas se ve resentida”.