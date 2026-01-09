El Hoyo declaró la emergencia total por los incendios

El Concejo Deliberante de El Hoyo declaró este viernes la Emergencia Ígnea, Ambiental, Sanitaria, Económica, Social, Turística y Habitacional en todo el ejido municipal, como consecuencia del incendio forestal que se inició el pasado 5 de enero y continúa afectando a la región.

La decisión fue tomada en una sesión extraordinaria, con la presencia de seis concejales, en un contexto marcado por el riesgo de incendio extremo declarado ese mismo día y la rápida propagación del fuego desde la Ruta Provincial A33 hacia parajes y localidades cercanas.

La ordenanza permite reorientar partidas y recursos económicos para atender de manera inmediata a las personas y familias damnificadas, así como reforzar las tareas de asistencia y respuesta ante la emergencia.

Además, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias, disponer de recursos humanos y materiales disponibles, y aceptar donaciones que ayuden a mitigar los efectos del siniestro y acompañar a los vecinos afectados por los incendios.