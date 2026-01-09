El Hoyo declaró la emergencia total por los incendios

La decisión fue tomada en una sesión extraordinaria, con la presencia de seis concejales, en un contexto marcado por el riesgo de incendio extremo declarado ese mismo día y la rápida propagación del fuego desde la Ruta Provincial A33 hacia parajes y localidades cercanas.
La ordenanza permite reorientar partidas y recursos económicos para atender de manera inmediata a las personas y familias damnificadas, así como reforzar las tareas de asistencia y respuesta ante la emergencia.
Además, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias, disponer de recursos humanos y materiales disponibles, y aceptar donaciones que ayuden a mitigar los efectos del siniestro y acompañar a los vecinos afectados por los incendios.