El Hoyo: el intendente admitió que "todos los años pasa lo mismo"

El intendente de El Hoyo, César Salamín, se refirió a la grave situación que atraviesa la localidad por los incendios forestales que ya llevan cuatro días de combate y dejaron más de 2.000 hectáreas afectadas. En ese contexto, reconoció que se trata de un problema recurrente y aseguró que “todos los años pasa lo mismo”, aunque pidió no generar mayor alarma entre vecinos y turistas.

En declaraciones radiales, Salamín confirmó que al menos diez viviendas fueron destruidas por el avance del fuego, además de infraestructura, y señaló que las llamas continúan activas en distintos sectores sin dar tregua. Pese a la magnitud del incendio, sostuvo que el municipio cuenta con albergues preparados y afirmó que “el Estado siempre está presente”, en medio del malestar de vecinos que reclaman medidas de fondo para evitar que la situación se repita.

“La realidad es que todos los años caemos en esta desgracia que nos corta la temporada”, expresó el jefe comunal, al tiempo que insistió en que no es necesario sobredimensionar el escenario actual.

Mientras tanto, los operativos continúan en distintos puntos de la Comarca Andina y en el Parque Nacional Los Alerces. Desde el Gobierno provincial confirmaron que al menos dos focos fueron intencionales y anunciaron una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar a los responsables.

La emergencia vuelve a poner en evidencia una problemática estructural que se repite verano tras verano en la región, con fuertes consecuencias sociales, ambientales y económicas.