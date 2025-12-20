El incendio forestal que se desarrolla en el brazo sur del Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, continúa activo y ya consumió una superficie estimada de 340 hectáreas, según informaron las autoridades. El foco ígneo es combatido intensamente por brigadistas nacionales y provinciales, en un contexto climático adverso marcado por el viento y la baja humedad.

El incendio en el Parque Los Alerces ya afecta más de 300 hectáreas y continúa activo

Durante la jornada del jueves, 14 combatientes de la Administración de Parques Nacionales ingresaron a la zona afectada con apoyo de embarcaciones, una de la empresa Safari Lacustre y otra propia. Las tareas se concentraron en el flanco izquierdo del incendio, avanzando hacia la cabeza del fuego mediante el uso de herramientas manuales y equipos de agua.

Al operativo se sumaron siete brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, además de personal destinado al abastecimiento en la pista de Villa Futalaufquen. El combate contó también con un importante despliegue aéreo, que incluyó dos helicópteros, un avión hidrante y dos aviones anfibios pertenecientes a la Agencia Federal de Emergencias.

Durante este viernes ingresaron nuevamente 14 combatientes de Parques Nacionales y 12 del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, quienes continúan trabajando en el flanco izquierdo del incendio. Para reforzar el operativo aéreo, se dispuso la presencia de operarios en pista con un camión de abastecimiento, mientras operan un helicóptero Bell 407 y dos aviones anfibios Fire Boss.

Las condiciones meteorológicas previstas presentan dificultades para el control del fuego. Se espera una temperatura máxima de 16 grados, con una humedad relativa mínima del 30 por ciento y vientos del sector oeste de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con ráfagas de mayor intensidad. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones es baja.

Desde la administración del Parque Nacional Los Alerces informaron que el parque permanece abierto al público, sin afectación de los servicios turísticos. Las sendas y áreas de uso público continúan habilitadas, al igual que la circulación por la ruta provincial 71, aunque se solicita transitar con precaución debido a trabajos viales en curso.

Finalmente, las autoridades recordaron que está prohibido el uso del fuego hasta el 30 de abril de 2026. Los únicos espacios habilitados para realizar fuego seguro son los campamentos administrados por prestadores turísticos debidamente autorizados.