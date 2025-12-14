El incendio en la zona de El Turbio fue contenido

Tras días de un fuerte despliegue de combatientes, medios aéreos y equipos, el Gobierno del Chubut informó que el incendio forestal detectado en la zona de El Turbio fue contenido.

La Secretaría de Bosques, a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), destacó los avances en el combate del siniestro ígneo registrado el primero de diciembre en el sector de “Loma de la Chancha”, cerca de Río Turbio.

El último informe técnico, emitido en la noche del sábado por la cartera de Bosques chubutense, precisa que el estado actual del incendio forestal es contenido y que el operativo continuará hasta tanto sea controlado definitivamente.

Cabe resaltar, asimismo, que ayer se produjeron precipitaciones suficientes para aplacar la intensidad del fuego en todos los sitios activos. También se observó caída de nieve en las cumbres.

Ante las probabilidades de lluvias y el avance de un frente frío, estipulado por el servicio meteorológico, el comando definió para la jornada de este domingo mantener las guardias de rutina y personal en apresto en las bases del SPMF.

Se indicó, asimismo, que cuando las condiciones climáticas así lo permitan el personal de línea llevará adelante recorridos y sobrevuelos de monitoreo a efectos de determinar el estado de situación y así fijar nuevas pautas de trabajo.

