El incómodo momento el biógrafo de Milei durante una transmisión en vivo

A Nicolás Márquez el algoritmo le jugó una mala pasada durante una de sus transmisiones en vivo.

El escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, protagonizó un incómodo momento luego de que el algoritmo de YouTube, plataforma en la que se encontraba realizando una transmisión en vivo, le jugara una mala pasada y expusiera publicidad vinculada a la adicción sexual y el uso de pornografía.

"SEÑALES DE ADVERTENCIA NO RECONOCIDAS DE LA ADICCIÓN SEXUAL EN HOMBRES" y "USAR PORNO MASTURBACIÓN PARA", junto a la imagen de un joven en el baño con su celular, fueron algunas de las leyendas que aparecieron en la pantalla mientras Márquez se mostraba en su rol habitual de comentarista, según mostró la agencia Noticias Argentinas.

El blooper sucedió en un momento en el que Márquez estaba hablando y reproduciendo videos. En las redes sociales no tardaron en aparecer las burlas y comentarios irónicos dado el contraste entre el contenido del biógrafo del presidente libertario, conocido por sus posturas conservadoras y su cercanía ideológica a Milei, y la polémica temática de las publicidades exhibidas por la plataforma durante la transmisión en directo.

El incidente, luego calificado como un papelón, dejó en evidencia el funcionamiento de los algoritmos de publicidad en las plataformas de streaming, los cuales ocasionalmente pueden generar situaciones incómodas para los creadores de contenido que luego se viralizan en redes sociales.

Si bien Márquez no se pronunció sobre el incómodo episodio que vivió durante su transmisión en vivo, las capturas del insólito y llamativo momento no tardaron en viralizarse y los usuarios calificaron la situación como un "papelón algorítmico", volviéndolo tendencia en redes.