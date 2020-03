El ingeniero al que le robaron en su vehículo con "inhibidores" alertó sobre esa modalidad

Tras la detención de los dos sospechosos del delito de encubrimiento (venta de artículos robados), que también son investigados por un robo con inhibidores de cierre centralizado de vehículos, ayer la víctima del robo, el ingeniero Pablo Reyes, alertó sobre la modalidad delictiva y también agradeció el trabajo de la policía que logró recuperarle su Tablet.

El miércoles a las 13 personal policial de la Seccional Segunda detuvo a dos hombres por el delito de encubrimiento al sorprenderlos ofreciendo para la venta una tablet robada minutos antes en una camioneta estacionada frente al Banco Francés del barrio Industrial.

El dueño de la tablet, Pablo Reyes, un conocido ingeniero en Comodoro Rivadavia alertó sobre la modalidad del robo, y el modus operandi del robo con inhibidores de señal.

“Fui a hacer un trámite y estacioné la camioneta en la calle Carante y Ruta 3, bajé y cerré el vehículo. Hice un trámite y volví. Y me habían robado el maletín. Habían abierto la camioneta y yo la había cerrado con el cierre centralizado. Evidentemente o no se cerró, o esta gente tiene inhibidores de cerraduras o clonadores de los códigos de las cerraduras. La cuestión es que me abrieron la camioneta y me llevaron el maletín. Yo estoy seguro de que la camioneta la había cerrado” insistió la víctima.

Le llevaron un maletín negro Samsonite con una tablet IPAD PRO color gris con teclado, lápiz y funda negra, chequeras del Banco Francés a nombre de la empresa Neotek S.R.L, un pendrive con logo de Termap y una tarjeta de identificación de ingreso a yacimiento petrolero.

“Yo iba a hacer la denuncia y ya los habían agarrado, me contaron que es un banda que opera en toda la Patagonia con inhibidores. La tecnología llegó a Comodoro muchachos, aparentemente lo hacen en las playas de estacionamiento de los supermercados”, alertó la víctima.

También aconsejó a los automovilistas para que cierren con la llave mecánica y no con el cierre centralizado para evitar ser víctimas de este tipo de modalidades delictivas.

LA DETENCION

El miércoles un patrullero de la Seccional Segunda que circulaba en las inmediaciones de la avenida Rivadavia fue alertado por un vecino que en Alvear entre Rivadavia y San Martín dos hombres en presunto estado de ebriedad, a bordo de vehículo color negro, ofrecían una tablet a la venta.

De esa manera, cuando los policías lograron encontrar el vehículo sospechoso, un VW Gol, modelo Trend identificaron a los dos hombres a bordo. Uno de ellos tenía en sus manos una tablet IPAD PRO de color gris con teclado, lápiz y funda negra. Al percatarse de la presencia policial los sospechosos intentaron ingresar al auto, pero fueron detenidos.

Los dos sospechosos fueron detenidos por encubrimiento. Ayer a la tarde, los efectivos de la Seccional Segunda registraban el vehículo con la orden de requisa. Se buscaba el resto de los elementos robados al ingeniero, y se buscaba algún inhibidor de señal. Es que la policía estima que tienen estrecha relación con ese tipo de delitos que se denunciaron en los últimos días.