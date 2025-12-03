El intendente Othar Macharashvili visitó al plantel de Waiwen Vóley

De cara a la siguiente gira por San Juan, el intendente acompañó al plantel profesional que compite en la Liga Nacional de Vóley .

El intendente Othar Macharashvili visitó junto a Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, uno de los entrenamientos del primer equipo de Waiwen Vóley, que compite en la LVA-RUS 2025/26, la máxima categoría del vóley profesional del país.

El ejecutivo municipal y el titular de Comodoro Deportes saludaron a jugadores y cuerpo técnico de Waiwen, dialogaron cálidamente reafirmando el respaldo de la gestión municipal hacia este desafío de alto rendimiento, en la mejor liga de vóley del país.

El elenco comodorense tuvo dos tours por Tucumán (Monteros y San Miguel) con balance 2-4 en el octavo lugar de las posiciones, habiéndole ganado a un candidato como UPCN (San Juan) y buscando todavía regularidad pensando tanto en el Tour 3 que será en San Juan como en la Copa ACLAV, y luego las giras de enero que cerrarán como locales en el Socios Fundadores.

“Que venga Othar, que es el intendente y la máxima autoridad, junto a Hernán, es un apoyo anímico para el equipo. Siempre digo que, sin el apoyo de la Municipalidad, de los entes públicos, no podríamos jugar la Liga Nacional, porque nos condiciona la distancia y la infraestructura. Muy agradecido con Othar y Hernán, y toda la gestión municipal, por el apoyo a nuestra institución”, comentó Lisandro Luppo, entrenador de Waiwen.

El intendente Othar Macharashvili, tras el encuentro con el plantel de Waiwen, afirmó: “Sinceramente vinimos hoy, previo a la nueva gira. Estamos haciendo un gran torneo, es un orgullo para esta ciudad tener al vóley de la más alta categoría y este club que viene dando pasos firmes año a año. Los vimos nacer y es un orgullo tener un desarrollo como este, tener en Comodoro la mejor liga de básquet y la mejor liga de vóley”.

“El desarrollo deportivo está dando sus frutos año a año y ya hemos visto que podemos jugar de igual a igual. Contentos, apoyando siempre al desarrollo, y más ahora en esta competencia de alto rendimiento, viendo que podemos hacerlo de igual a igual con cualquier equipo del país”, sentenció el intendente.

Waiwen Vóley tendrá el Tour 3 en San Juan, con UPCN como anfitrión, uno de los protagonistas de la parte alta de la tabla al que justamente Waiwen derrotó en el Tour 1 en Monteros. En San Juan, este jueves a las 18 Waiwen se medirá ante el puntero y vigente campeón Ciudad, mientras que el viernes lo hará ante Boca Juniors en horario central (21:00) y el domingo 7 ante Vélez por la mañana.

LVA RUS 2025/26

Programación – Tour 3 (UPCN San Juan)

Jueves 4 de diciembre

18:00 Waiwen Vóley vs Ciudad Vóley

Viernes 5 de diciembre

21:00 Boca Juniors vs Waiwen Vóley

Domingo 7 de diciembre

11:00 Waiwen Vóley vs. Vélez Sarsfield.