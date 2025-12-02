La Garra le ganó a Egipto y clasificó a la Main Round del Mundial

La Selección Argentina avanzó a la segunda ronda del torneo tras vencer al equipo africano 27-14 en el cierre del Grupo E. Este jueves enfrentará a Polonia.

Por la tercera fecha de la fase de grupos, La Garra le ganó a Egipto 27-14 y por tercera edición consecutiva avanzó a la Main Round de un Mundial. Francia, Polonia y Túnez, los tres primeros del Grupo F, serán los rivales de la Selección en la continuidad del torneo que se disputa en Alemania y Países Bajos hasta el 14 de diciembre.

Argentina llegaba al cruce decisivo por la clasificación ante el combinado africano tras caer ante Países Bajos y Austria, en lo que fueron dos presentaciones competitivas ante conjuntos europeos. Todos los partidos de La Garra en la cita ecuménica se transmiten en vivo por TyC Sports, TyC Sports Play y Dsports.

Malena Cavo, elegida MVP del partido con 6 tantos, fue la máxima goleadora de un conjunto albiceleste que tras un errático primer tiempo, que le permitió a Egipto irse arriba 12:11 al descanso, hizo un gran segundo tiempo para quedarse con la victoria con total autoridad. Valentina Menucci, con 10 atajadas en un 43% de efectividad, también fue pieza fundamental en una Selección que recibió apenas tres goles en esos treinta minutos finales.

En la Main Round, instancia en donde llegará sin arrastre de puntos, La Garra se medirá con Polonia, este jueves, luego enfrentará a Francia, el sábado 6 y cerrará esta segunda fase frente a Túnez, el lunes 8, los tres duelos con horarios a confirmar por la IHF.

En su tercera presentación en el Ahoy Arena de Rotterdam, La Garra debió lidiar con unos incómodos primeros treinta minutos ante un rival a priori inferior pero que le pudo luchar el partido durante esa etapa inicial. Comienzo de encuentro de muy bajo goleo para ambos, en donde la defensa albiceleste se mostró fuerte aunque no tuvo correlato en ataque sufriendo ante una gran actuación de la arquera egipcia Gihad Sayed que llegó a estar en un 65% de atajadas.

En ese desequilibrio entre ambas fases del juego nacional, pero en definitiva equilibrio de fuerzas entre los dos equipos, Argentina estuvo un poco mejor dejando a Egipto sin sumar durante 14 minutos tras el primer gol africano en el inicio. La baja efectividad, significó apenas un parcial favorable 3:1 que luego llegó a aumentar a 7:4 con los tantos de Carolina Bono, Elke Karsten, Ayelén García y Giuliana Gavilan.

Sin embargo, ese leve control del partido, tomó un rumbo impensado y muy favorable para las egipcias que, aprovechando las malas elecciones de lanzamiento de La Garra (falló cinco penales) y un buen trabajo de Ehsan Eid Abdelmalek en el lateral, no solo igualó la historia si no que llevó a Egipto a ganar el primer tiempo 11:10.

Un gol final de Cavo en los últimos segundos del primer tiempo, sería un presagio de lo que sucedería con la lateral derecho que se transformaría en una protagonista excluyente de partido y de la considerable mejoría de La Garra en ataque a lo largo del segundo tiempo. Treinta minutos finales sin fisuras que tendría comienzo con tres goles de la jugadora que milita en Polonia.

Una atajada de Menucci que terminó en una muy buena subida rápida y el gol de Lucía Dalle Crode, también definiría el momento del equipo de Muñoz consiguiendo su primer gol en segunda oleada del contraataque. Cavo, en modo playmaker, asistiendo para dos tantos de Gavilán, sumado a otro de Dalle Crode y Cavo y un par de Karsten desde los 7mts completaron un parcial 10:0 en 14 minutos que terminó de romper el duelo.

Párrafo aparte para la defensa, que se ocupó de generar una infinidad de pérdidas egipcias, y de Menucci en el arco, que cerró el arco cuando los lanzamientos africanos fueron dentro del 3×2, para completar un segundo tiempo de excelencia sufriendo apenas tres goles, que en realidad fueron dos en 29 minutos. Goles de Micaela Casasola y Karsten y primeros minutos oficiales para Helena Molina en un Mundial coronaron el 27:14 final y buenas sensaciones de cara a lo que será una exigente Main Round.

Informe: Prensa CAH.