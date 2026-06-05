El Tiro Práctico desarrollará el domingo su tercera fecha

La acción en el Círculo de Caza Mayor General Lagos dará comienzo a las 10:30. El torneo consistirá en seis etapas y al menos 110 disparos mínimos para terminarlas.

Para este domingo el clima dio el visto bueno para que la modalidad Tiro Práctico tenga su tercera y esperada fecha. Esta vez con el apoyo de la Clínica Integral Veterinaria, desde las 10:30, los deportistas se encontrarán ante seis etapas y al menos 110 disparos mínimos para concluirlas.

En abril pasado se dio la inauguración del ránking 2026 de la modalidad donde Federico Pritchard ganó en la división Producción, Hugo González hizo lo propio con Producción Optics pero aparecieron tres divisiones más. En Open con Jorge Luis Altuna, Optics con Ricardo Larrañaga y Estándar con el eterno Luis Pereyra. Incluso con 29 participantes, hubo varios ausentes aquella vez. La segunda fecha de mayo mantuvo la gran participación con la vuelta de Cristian Marrero que arrasó en Producción mientras que el otro reaparecido, Fernando lago hacía lo propio en Producción Optics, situación que hoy los encontrará con una competencia renovada.

Esta modalidad se concursa con pistolas semiautomáticas de calibre 9mm en adelante y con ellas deben tomar diversos desafíos con etapas que imponen diversos recorridos con blancos de cartón y metálicos abatibles.

El puntaje final se divide por el tiempo y cada disparo errado penaliza el doble de puntos. El lema de la modalidad es DVC haciendo alusión a las palabras latinas Diligentia, Vis, Celeritas o en castellano: Precisión, Potencia y Velocidad. Actualmente la mayoría dispara en la división Producción con pistolas tal cual salen de fábrica y leves modificaciones cosméticas y alivianado de las acciones. La otra división que viene creciendo es una similar a la anterior pero que incorpora miras holográficas. Muchos tiradores de más de 40 años se vienen pasando a esta división porque es más fácil tomar miras ante problemas de presbicia o miopía, situación que varios locales han aprovechado.

Como se mencionara, también hay otros deportistas incursionando en divisiones que no solían verse seguido por estas tierras como es el caso de Jorge Luis Altuna en la división Open, con un arma vistosa de ver en acción.

Este domingo la concurrencia será una incógnita y si bien se han ido las buenas temperaturas que aún quedan remanentes de un otoño que ya se está yendo se espera un clima atractivo para esta época. El Círculo de Caza Mayor, una vez más cumple con disponer de unas excelentes instalaciones y organización para el beneplácito de socios y amigos del tiro práctico regional.

RANKING 2026 A DOS FECHAS

Producción: José Berbetta 171 puntos, Kevin Purtscher 168, Erito Dos Santos 159, Jorge Alí 157, Diego Kraser 153, Darío Vázquez 149, Enrique Pritchard 141, Ignacio Lecumberri 138, Franco Rivero 133, Walter Cardozo 128, Raúl Ortiz 120, Sergio Carreño 106, Pablo Cabrera 105.

Producción Optics: Alejandro Lucero 181 puntos, Francisco Altuna 166, Luis Martínez 147, Fernando Lago 100, Hugo González 100, Carlos Relly 56, Jorge Altuna 46.32, María Sarmiento 43, Eduardo Cury 22.

Open: Jorge Luis Altuna 200 puntos, María Adela Patitucci 39.