Franco Colapinto quedó 15º en las prácticas de Mónaco

El piloto argentino, con Alpine, comenzó este viernes la actividad oficial con miras al Gran Premio de la Fórmula 1 que se correrá este domingo en el Principado.

Luego de un fin de semana sin actividad, volvió la acción en la Fórmula 1 con las primeras prácticas del Gran Premio de Mónaco, la escala número 6 del campeonato. Tanto en el primero como en el segundo ensayo de este viernes, el argentino Franco Colapinto finalizó en el 15° puesto.

En el comienzo de la jornada, el piloto piralense completó 32 vueltas en el circuito callejero del Principado y quedó cinco puestos por detrás de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, que culminó 10° (+1.850s).

En la segunda práctica libre, Colapinto completó 29 vueltas y marcó un mejor tiempo de 1:14.758. La jornada tuvo como líder a Lewis Hamilton, con un registro de 1:13.026, apenas por delante de su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, quien quedó segundo con 1:13.137.

El argentino tuvo un pequeño susto durante la FP2, cuando su rueda delantera izquierda rozó el muro de contención en una de las curvas del circuito callejero. Por precaución, regresó a boxes para que el equipo revisara posibles daños en el monoplaza.

En la primera práctica libre, el piloto de Alpine había completado 31 vueltas sobre el asfalto monegasco y también finalizó 15°, con un mejor tiempo de 1:16.189. Quedó a 0.361 de su compañero Pierre Gasly, quien terminó 10° en esa tanda.

Para Colapinto, la FP1 fue una primera toma de contacto con un trazado que exige precisión, paciencia y confianza antes que velocidad pura. Las dos banderas rojas de la sesión limitaron el rodaje disponible para todos los equipos y le impidieron completar una vuelta totalmente limpia en las mejores condiciones.

Este sábado, a las 11, tendrá lugar la clasificación después del tercer y último entrenamiento (07:30), mientras que el domingo, a partir de las 10, se correrá la competencia.