Gimnasia y La Fede serán los protagonistas de la definición tanto en femenino como en masculino. Este miércoles se juegan los partidos por el tercer puesto.

El torneo Clausura de básquet tiene a sus finalistas en U-17

Se disputó este martes, en dos escenarios de juego, el Final Four -semifinales- de la categoría U-17, en ambas ramas, del torneo Clausura de básquet, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia.

En el Socios Fundadores, Gimnasia y Esgrima “Blanco” derrotó a La Fede Deportiva “Blanco” por 88-32, convirtiéndose así en el primer finalista del torneo.

En el “Verde” se destacaron Benjamín Anríquez con 15 puntos, 4 rebotes 2 asistencias y una tapa, Gabriel Frávega con 14 tantos y 6 rebotes, Guillermo Olagüe con 12 tantos, 9 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos y Matías González con 12 unidades, 7 asistencias y 8 balones recuperados.

En La Fede “Blanco”, el mejor fue Gael Cárdenas con 13 puntos, mientras que Julián Cárdenas aportó 7 puntos y bajó 6 rebotes.

Su rival será La Fede Deportiva “Bordó” que en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, derrotó a Comisión de Actividades Infantiles por 77-57 y así se convirtió en el segundo finalista.

En el equipo ganador se destacaron Lorenzo Fink y Hernán Piñero, ambos con 21 puntos, mientras que en la CAI, el mejor resultó Valentín Rodríguez con 19 puntos, 11 rebotes, 3 recuperos y 5 tapas.

TAMBIEN HABRA CLASICO FEMENINO

En femenino, mientras tanto, Gimnasia le ganó en el final a Náutico Rada Tilly “Amarillo” por 53-50 y de esa manera se metió en la definición por el título.

Verónica Maurer, con 17 puntos, 11 rebotes, 5 recuperos y una tapa, brilló en el equipo ganador, donde también fueron importantes los aportes de Bianca Díaz (12 tantos, 5 rebotes y 2 recuperos) y de Lola Salas (9 unidades, 8 rebotes y una tapa).

Su rival en la final será La Fede, que se impuso a Petroquímica por 59 a 26. Lupita Di Pauli fue la goleadora del juego y del equipo ganador con 18 puntos, mientras que en el conjunto de Kilómetro 8, se destacaron Guadalupe Torres (7 puntos, 5 rebotes y 4 recuperos) y Julieta Ovando también con 7 tantos y 4 recuperos.

Este miércoles, mientras tanto, continuará la acción en el gimnasio Diego Simón, con los partidos por los terceros puestos.

En primer lugar jugarán -desde las 20- Náutico “Amarillo” y Petroquímica en femenino y luego lo harán La Fede “Blanco” y CAI en la rama masculina.

Panorama

MARTES 2

En el Socios Fundadores – Final Four (Semifinal)

U-17 M

La Fede Deportiva “Blanco” 32 / Gimnasia y Esgrima “Blanco” 88.

U-17 F

Gimnasia y Esgrima 53 / Náutico Rada Tilly “Amarillo” 50.

En el gimnasio “Diego Simón – Final Four (Semifinal)

U-17 F

La Fede Deportiva 59 / Petroquímica 26.

U-17 M

La Fede Deportiva “Bordó” 77 / CAI 57.

MIERCOLES 3

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (3º puesto)

20:00 U-17 F: Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs Petroquímica. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Marcia Carrizo.

21:30 U-17 M: La Fede Deportiva “Blanco” vs CAI. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Jorge Alarcón.

VIERNES 5

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

20:00 Primera F: Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Jorge Alarcón.

21:30 Primera M: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Facundo Iza.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera F: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Micaela Moncalieri.