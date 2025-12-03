El Patagonico
El Patagónico
El torneo Clausura de básquet tiene a sus finalistas en U-17

Gimnasia y La Fede serán los protagonistas de la definición tanto en femenino como en masculino. Este miércoles se juegan los partidos por el tercer puesto.

Se disputó este martes, en dos escenarios de juego, el Final Four -semifinales- de la categoría U-17, en ambas ramas, del torneo Clausura de básquet, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia.

En el Socios Fundadores, Gimnasia y Esgrima “Blanco” derrotó a La Fede Deportiva “Blanco” por 88-32, convirtiéndose así en el primer finalista del torneo.

En el “Verde” se destacaron Benjamín Anríquez con 15 puntos, 4 rebotes 2 asistencias y una tapa, Gabriel Frávega con 14 tantos y 6 rebotes, Guillermo Olagüe con 12 tantos, 9 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos y Matías González con 12 unidades, 7 asistencias y 8 balones recuperados.

En La Fede “Blanco”, el mejor fue Gael Cárdenas con 13 puntos, mientras que Julián Cárdenas aportó 7 puntos y bajó 6 rebotes.

Su rival será La Fede Deportiva “Bordó” que en el gimnasio Diego Simón de Kilómetro 3, derrotó a Comisión de Actividades Infantiles por 77-57 y así se convirtió en el segundo finalista.

En el equipo ganador se destacaron Lorenzo Fink y Hernán Piñero, ambos con 21 puntos, mientras que en la CAI, el mejor resultó Valentín Rodríguez con 19 puntos, 11 rebotes, 3 recuperos y 5 tapas.

TAMBIEN HABRA CLASICO FEMENINO

En femenino, mientras tanto, Gimnasia le ganó en el final a Náutico Rada Tilly “Amarillo” por 53-50 y de esa manera se metió en la definición por el título.

Verónica Maurer, con 17 puntos, 11 rebotes, 5 recuperos y una tapa, brilló en el equipo ganador, donde también fueron importantes los aportes de Bianca Díaz (12 tantos, 5 rebotes y 2 recuperos) y de Lola Salas (9 unidades, 8 rebotes y una tapa).

Su rival en la final será La Fede, que se impuso a Petroquímica por 59 a 26. Lupita Di Pauli fue la goleadora del juego y del equipo ganador con 18 puntos, mientras que en el conjunto de Kilómetro 8, se destacaron Guadalupe Torres (7 puntos, 5 rebotes y 4 recuperos) y Julieta Ovando también con 7 tantos y 4 recuperos.

Este miércoles, mientras tanto, continuará la acción en el gimnasio Diego Simón, con los partidos por los terceros puestos.

En primer lugar jugarán -desde las 20- Náutico “Amarillo” y Petroquímica en femenino y luego lo harán La Fede “Blanco” y CAI en la rama masculina.

Panorama

MARTES 2

En el Socios Fundadores – Final Four (Semifinal)

U-17 M

La Fede Deportiva “Blanco” 32 / Gimnasia y Esgrima “Blanco” 88.

U-17 F

Gimnasia y Esgrima 53 / Náutico Rada Tilly “Amarillo” 50.

En el gimnasio “Diego Simón – Final Four (Semifinal)

U-17 F

La Fede Deportiva 59 / Petroquímica 26.

U-17 M

La Fede Deportiva “Bordó” 77 / CAI 57.

MIERCOLES 3

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (3º puesto)

20:00 U-17 F: Náutico Rada Tilly “Amarillo” vs Petroquímica. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Marcia Carrizo.

21:30 U-17 M: La Fede Deportiva “Blanco” vs CAI. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Jorge Alarcón.

VIERNES 5

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

20:00 Primera F: Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Jorge Alarcón.

21:30 Primera M: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Facundo Iza.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera F: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Micaela Moncalieri.

femenino

