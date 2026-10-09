El intendente supervisó las tareas de mejoramiento en el Estadio Municipal

El Municipio intensificó los trabajos en el campo de juego de cara a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur, que se desarrollará en las próximas semanas.

El intendente de la ciudad Othar Macharashvili recorrió este viernes el Estadio Municipal de Km 3, donde se llevan adelante tareas de mejoramiento del campo de juego para recibir la próxima etapa del Torneo Regional Amateur de Fútbol.

Los trabajos incluyen la incorporación de arena y la resiembra del césped, luego de una primera instancia que tuvo la participación de cuatro clubes de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Jorge Newbery, Comisión de Actividades Infantiles -ambos clasificados a la tercera ronda-, Huracán y Rada Tlly, quienes se despidieron en la primera fase.

Al respecto, el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, explicó que el receso entre instancias permitirá recuperar el terreno, que mantuvo su actividad incluso durante los períodos de lluvia y también fue utilizado por la Liga Oficial de Fútbol. Además, destacó la colaboración de la CAI, que aportó arena para los trabajos.

En ese marco, señaló que también se avanza en la coordinación con Chubut Deportes para acompañar a los equipos comodorenses en las próximas instancias, que implicarán traslados a otras localidades. Al tiempo que puso en valor el crecimiento de Comodoro Rivadavia como sede de competencias regionales y nacionales, con eventos que convocan a cientos de deportistas en disciplinas como fútbol, hockey y hándbol.

“Vamos logrando lo que siempre hemos soñado, que Comodoro sea un polo deportivo que impacte en la economía, por el movimiento que se genera”, sostuvo Martínez, al destacar el impacto de estas actividades en la ciudad.