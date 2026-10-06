El mantenimiento de espacios verdes contribuye a la seguridad vial

En su política de darle continuidad al mejoramiento de espacios públicos en los distintos barrios de la ciudad, la Municipalidad lleva adelante tareas de poda ornamental en la rotonda de la Avenida Yrigoyen, ubicada en el acceso sur al Centro. Además de embellecer dicho lugar, se busca despejar las cámaras de seguridad y optimizar la visibilidad vehicular en el sector.

En este sentido, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que aprovechando que aminoran las precipitaciones, “se concretó lo que se denomina poda ornamental, que embellece el espacio y procura mejorar la visibilidad en la circulación vehicular”.

El funcionario agregó que dicho tipo de poda se realiza también para mantener los espacios públicos y conservar el tendido eléctrico y despejar las cámaras de vigilancia ubicadas en distintos puntos de la ciudad a fin de brindar seguridad en arterias y espacios verdes como plazas y parques.