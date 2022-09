El modelo XXX que traicionó a su amigo para salir con Charlotte Caniggia dio su versión

La semana pasada se conoció la noticia de que Charlotte Caniggia se separó de su novio Roberto Storino Landi. Juan Etchegoyen dio la primicia de que habría sido porque él la encontró en la cama con su mejor amigo. Ahora, éste rompió el silencio y se declaró enamorado de la mediática. Ian Hachmann habló con Etchegoyen y confirmó todo lo que se dijo en las últimas horas sobre lo que había ocurrido.

“Explotó todo muy de golpe y nunca pensé que iba a pasar eso, pensé que iba a ser todo oculto y bien íntimo, no sé bien como te enteraste, estoy tratando de entrar en la realidad pero me cuesta muchísimo, hoy en día Charlotte es una mujer de la cual estoy enamorado, me encanta”, comenzó diciendo el joven.

Y confesó: “Estoy enamorado y es hermosa, me encanta personalmente, por dentro y por fuera, más como es por dentro, estoy re enganchado y es un bajón porque no sé si ella estará así como yo, fue a segunda vista mi amor por ella porque ya la había visto en la tele, cuando la vi personalmente flashé”.

Sobre lo que más le gusta de la mediática, dijo: “Su forma de ser y la paz que transmite, la sonrisa, la mirada que tiene, principalmente lo buena persona que es, eso es lo que más me gusta, es muy cariñosa y tierna en la parte íntima”.

Respecto a su ex amigo Roberto aseguró: “Teníamos una amistad pero mi relación con Charlotte iba mucho más que mi amistad con él, cuando uno no valora lo que tiene le deja de dar importancia, el que se fue a Sevilla perdió su silla”.

Y destacó: “Era amigo de Roberto hasta que pasó todo esto, no quiero entrar mucho en el tema, está todo mal imaginate, es un tema que no quiero hablar, yo siento que mi amor por Charlotte fue más fuerte que mi amistad con Roberto, mi amor por ella se lo llevó puesta a la amistad, no me importó, no me dolió haberlo perdido como amigo, he perdido tantos amigos en esta vida, prefiero tenerla a Charlotte antes que la amistad con él”.