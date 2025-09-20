El municipio difunde su procedimiento tributario

El Municipio conformó una mesa de enlace con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la UNPSJB.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Recaudación con la participación de sus diversas direcciones. Se busca que tanto los profesionales como los estudiantes de la universidad puedan manifestar sus inquietudes, o tener un acercamiento al procedimiento tributario del Municipio y al uso de la oficina virtual.

El encuentro contó con la participación de referentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y del Consejo profesional de Ciencias Económicas del Chubut en la delegación Comodoro, espacio en el que se abordaron temas claves relativos a la Oficina Virtual y trámites en línea tales como: Ingresos Brutos, Tasa de Comercio e Industria, débito automático, DDJJ y rectificativas; medios de pago y planes de pago; y procedimientos de fiscalización.

Puntualmente, se pretende trabajar de manera mancomunada a través de una mesa de enlace, donde tanto los profesionales como los estudiantes puedan manifestar sus inquietudes y tener un acercamiento al procedimiento tributario del Municipio y al uso de la oficina virtual, para agilizar y optimizar los trámites y/o gestiones correspondientes.

Al respecto, el titular de la cartera, Luis Perea, sostuvo que por medio de las direcciones de Informática, Análisis y Administración, Fiscalización, Asesoría Legal Tributaria y de Gestión Integral del Contribuyente, el objetivo “es evacuar dudas a los profesionales y alumnos”.

Asimismo, especificó que “los integrantes de la Secretaría de Recaudación fueron quienes dieron la charla y las explicaciones a los profesionales, lo que hace también que puedan adquirir nociones para interactuar con profesionales del área de Ciencias Económicas”, concluyó.

Finalmente, es importante mencionar que toda la información y las comunicaciones se pueden encontrar en las redes sociales de la Secretaría, tanto en Instagram como en Facebook: @recaudacion.mcr.