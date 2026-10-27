El Municipio evalúa alternativas legales para choferes de Patagonia

La gestión analiza el encuadre normativo para que el saldo de más de 900 millones de pesos que la Municipalidad debe liquidar por el servicio llegue prioritariamente a las familias de los trabajadores.

El secretario General del municipio de Comodoro Rivadavia, Andrés Blanco; la secretaria de Servicios Públicos, Cintia Juárez, y el asesor letrado, Germán Gallina, mantuvieron este martes una reunión con representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezados por Juan Carlos Cossio y el secretario adjunto del gremio, Rubén Aguilera. El objetivo fue repasar la situación, coordinar criterios de acción y concentrar los esfuerzos exclusivamente en el bienestar de los trabajadores que aún aguardan ser incorporados a la nueva prestataria del servicio público de transporte.

Durante el encuentro, se confirmó que el Municipio cuenta con un saldo disponible de más de 900 millones de pesos, correspondiente al último pago del período del servicio brindado por Patagonia Argentina. Por este motivo, las áreas legales se encuentran abocadas de forma prioritaria al análisis normativo que permita canalizar legalmente esos recursos para asegurar la efectiva cancelación de los haberes de los choferes.

En ese marco, el Ejecutivo municipal evalúa distintas alternativas técnicas y los pasos legales correspondientes para dar una respuesta directa a los trabajadores y resguardar sus salarios.

Esta firme postura contrasta con el accionar de Atilio "Tito" Rossi, titular y propietario de Patagonia Argentina, ex prestataria del servicio, quien “pretende continuar viviendo del Estado municipal”, respaldado por “la especulación del Estudio Ferreyra de las Casas mediante demandas judiciales contra las arcas públicas, maniobras que atentan contra los recursos de todos los comodorenses”.

Desde la Municipalidad resaltaron el compromiso de agotar las instancias legales para proteger el reclamo de los choferes -quienes hasta el momento siguen perteneciendo a la planta de Patagonia Argentina- y llevar tranquilidad a las familias afectadas.