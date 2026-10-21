La Municipalidad informó cambios provisorios por las condiciones climáticas. La línea 20 tendrá un recorrido alternativo, mientras que las líneas 9 y 15 retomaron sus trayectos habituales.

La línea 20 cambia su recorrido y las líneas 9 y 15 vuelven a la normalidad

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó una modificación provisoria en el servicio de transporte público debido a las condiciones climáticas.

La línea 20 implementó un recorrido alternativo. En sentido de ida circulará por Ignacio Gatica, Eustaquio Molina, Enrique Corcoy, Código 923 y Antonio Roqueta Prat, para luego retomar su recorrido habitual.

En el regreso, el trayecto será por Antonio Roqueta Prat, Código 923, Enrique Corcoy, Eustaquio Molina e Ignacio Molina, y desde allí continuará por su ruta habitual.

Por otra parte, desde este miércoles las líneas 9 y 15 restablecieron sus recorridos originales, luego de las modificaciones implementadas anteriormente.

Desde el Municipio recomendaron a los usuarios tener en cuenta estos cambios al momento de planificar sus traslados.