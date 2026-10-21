La Municipalidad advirtió sobre bancos de neblina en los caminos Roque González y Centenario. Además, la línea 14 implementó un recorrido provisorio debido a las condiciones climáticas.

Neblina y cambios en colectivos: piden precaución en caminos alternativos

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia solicitó este miércoles a los conductores circular con extrema precaución por los caminos alternativos Roque González y Centenario, donde se registran bancos de neblina que reducen la visibilidad.

Desde el Municipio recomendaron disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar las luces correspondientes para evitar situaciones de riesgo.

En paralelo, se informó una modificación provisoria en el recorrido de la línea 14 del transporte público.

En sentido de ida, el colectivo mantendrá su recorrido habitual. En la vuelta, circulará por Código 586, Lorenzo Rognetta, avenida Congreso y avenida Chile, para luego retomar su trayecto normal.

Las modificaciones responden a las condiciones climáticas que afectan distintos sectores de la ciudad.