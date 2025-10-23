Este jueves se juegan semifinales en la categoría C13 y cuartos de final en C15 del torneo que se desarrolla en Comodoro Rivadavia.

El Nacional de Clubes C13 y C15 de futsal sigue con toda su definición

Con la presencia de seis equipos de Comodoro Rivadavia -cuatro en C15 y dos en C13-, este jueves continuará en la ciudad el Torneo Nacional de Clubes de fútbol de salón masculino.

En ese contexto, en el Club Ingeniero Huergo y a partir de las 19, se jugarán las semifinales en la categoría C-13. La Super Económica, uno de los anfitriones, irá en busca de un lugar en la final, cuando se enfrente con CSyD Curva de la Cuenca Carbonífera.

Y a continuación, Lanús Infantil “A” irá por el mismo objetivo, cuando se enfrente con Club Magallanes de Ushuaia.

Mientras que en C-15, se jugarán los cuartos de final del certamen, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia, con fiscalización de la CAFS y apoyo de Comodoro Deportes.

Desde las 16, CyS Futsal se medirá con Magallanes FC de Ushuaia, luego La Super Económica chocará con Jockey Club de Mendoza, Fortaleza se las verá con San Martín Pacífico de Mendoza y Los Titanes FC Negro se enfrentará con San Pablo FS, otro de los mendocinos que se metió en esta instancia de cuartos.

Panorama - Cruces

MIERCOLES 22

Categoría C-13 – Cuartos de final

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

- CySD Curva 6 / Club Comercio 1.

- Club Magallanes 6 / Tigres del Sur 2.

- La Super Económica 9 / Barrio 100 4.

- Lanús Infantil “A” 4 / CSyD San Martín 3.

Categoría C-15 – Octavos de final

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

- Jockey Club 4 / Regatas 2.

- HAF 1 / San Pablo Futsal 4.

En el Gimnasio municipal Nº 2 - Bº Pueyrredón

- Tolhuin City 3 (1) San Martín Pacífico 3 (2).

- CyS Futsal 3 / Deportivo Desiré 1.

- La Super Económica 3 / HAF Blanco 2.

- Lanús 2 / Magallanes FC 4.

- Fortaleza 5 / Los Rebeldes 0.

- Los Titanes Negro FC 12 / Deportivo Tigre 1.

Programa

JUEVES 23

Cuartos de final - Gimnasio Municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

Categoría C-15

16:00 Magallanes FC vs CyS Futsal.

17:40 La Super Económica vs Jockey Club.

19:10 Fortaleza vs San Martín Pacífico.

21:30 Los Titanes FC Negro vs San Pablo FS.

Semifinales - Club Ingeniero Huergo – Km 3

Categoría C-13

19:00 La Super Económica vs CSyD Curva.

21:00 Lanús Infantil “A” vs Club Magallanes.