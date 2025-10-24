El futsal promocional sigue con el torneo Clausura 2025

Será este sábado desde las 9:30 en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

Con nueve partidos, este sábado a partir de las 9:30 se jugará en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, la actividad tendrá un total de nueve partidos, arrancando con el encuentro entre Juan XXIII y La Cigarra, que corresponde a la séptima fecha de la denominación C-13 2012/13 de la zona A.

A continuación se detalla la programación que se jugará este sábado en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

Programa – Gimnasio municipal Nº 2

SABADO 25 (9:15+15’)

9:30 Juan XXIII vs La Cigarra; C-13, 2012/13, 7ª fecha, zona A.

10:20 Nero Futsal vs Malvinas Club; C-13, 2012/13, 7ª fecha, zona A.

11:05 La Provee Futsal vs Lanús Infantil “B”; C-13, 2012/13, 7ª fecha, zona A.

11:50 MyL Futsal Blanco vs Guerreros FC; C-13, 2012/13, 7ª fecha, zona A.

12:40 PM FC Azul vs MyL Futsal; C-09, 2016, 5ª fecha.

13:20 PM FC Negro vs Lanús; C-09, 2016, 5ª fecha.

14:00 Nueva Chicago vs Asturiano Celeste; C-09, 2016, 5ª fecha.

14:40 Asturiano Celeste vs JM Futsal; C-09, 2017, 5ª fecha.

15:20 El Lobito Infantil vs El Lobito Futsal; C-09, 2017, 6ª fecha.