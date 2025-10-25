Lanús Infantil "A" de Comodoro es campeón argentino C-13

Derrotó en alargue 7-6 a Club Social y Deportivo Curva por la final del torneo que se jugó en el Club Huergo. Este sábado se define el título de la C-15.

El equipo de Lanús Infantil “A” se consagró este viernes campeón invicto en categoría C-13 del Torneo Argentino de Clubes de fútbol de salón al derrotar en la final a Club Social y Deportivo Curva de la Cuenca Carbonífera por 7-6 en un partido que se definió en alargue. Al término del tiempo reglamentario, el partido había finalizado 5-5.

El “Granate” llegó a esta instancia habiendo ganado todos sus partidos y el de este viernes lo supo resolver en el tiempo extra.

Al cabo del primer tiempo, Lanús Infantil “A” ganaba 3-1 por los goles de Bautista Recabal, y dos de Tiziano Hernández. El descuento del conjunto de la Cuenca, lo había marcado el fueguino Gabriel Mayol, quien fue el máximo goleador del torneo con 28 anotaciones.

En el segundo tiempo, otra vez Hernández y uno de Kevin Chávez, dejaron el partido 5-3, pero Curva llegó al segundo por intermedio de Gino Muriño, y tres tantos más de Mayol, dejaron el partido 5-5 por lo que tuvo que jugarse tiempo extra.

En el alargue, Lanús Infantil “A”, desniveló por intermedio de Giovanni Guinao, quien marcó en dos ocasiones, mientras que a poco del final, Mayol, de tiro castigo, marcó su quinto gol de la noche, pero no le alcanzó porque a los pocos segundos, fue Lanús Infantil “A” el que gritó campeón y ante el delirio de toda su gente.

Los pibitos que quedaron en la historia del “Granate” son: Thiago Ríos, Dante Latorre, Juan Cruz Cárdenas, Mateo Núñez, Ian Barría, Bastian Miranda, Giovanni Nieto, Giovanni Guinao, Bautista Recabal, Kevin Chávez y Tiziano Hernández.

Por su parte, en el partido por el tercer puesto, Casa Magallanes de Ushuaia derrotó 4-3 al local La Super Económica y logró subirse al podio.

FINAL COMODORENSE EN C-15

La acción este viernes se puso en marcha con las semifinales de C-15. En el duelo entre clubes comodorenses, CyS Futsal le ganó en alargue 5-3 a Fortaleza, con quien había empatado 2-2 en el tiempo regular, y de ese modo selló su pase para la final por el título.

A continuación, Los Titanes FC Negro aplastó 10-1 a Jockey Club de Mendoza y se quedó con el segundo pasaje para la definición del campeonato.

De esa manera, la final la protagonizarán dos equipos de la Asociación Promocional, CyS Futsal y Los Titanes FC Negro, este sábado desde las 14:40 en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo.

Por su parte, Fortaleza buscará terminar en el podio cuando se enfrente con Jockey Club en el partido por el tercer lugar.

…………………

Panorama

VIERNES 24

Semifinales – Club Ingeniero Huergo – Km 3

Categoría C-15

- Fortaleza 3 (2) / CyS Futsal 5 (2).

- Los Titanes FC Negro 10 / Jockey Club 1.

Categoría C-13

- La Super Económica 3 / Club Magallanes 4 (3º puesto).

- Lanús Infantil “A” 7 (5) / CSyD Curva 6 (5) (Final).

……………….

Cuadro de Honor C-13

Valla menos vencida: Benjamín Ríos (Lanús Infantil “A”).

Delegación más correcta: Club Sportivo (Río Grande).

Goleador: Gabriel Mayol (CSyD Curva) – 28 tantos.

Mejor jugador del torneo: Ian Barría (Lanús Infantil “A”).

4º puesto: La Super Económica (C. Rivadavia).

3º puesto: Casa Magallanes (Ushuaia).

2º puesto: CSyD Curva (Cuenca Carbonífera)

Campeón: Lanús Infantil “A” (C. Rivadavia).

………………..

Programa

SABADO 25

En el Club Ingeniero Huergo

Categoría C-15

13:00 Fortaleza vs Jockey Club (3º puesto)

14:40 CyS Futsal vs Los Titanes FC Negro (Final).

Foto: Prensa Asociación Promocional Futsal.