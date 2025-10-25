Los Titanes FC Negro se coronó campeón nacional C15 de futsal

En lo que fue una final comodorense, venció en alargue 3-2 a CyS Futsal y conquistó el título del torneo argentino que organizó la Asociación Promocional.

Los Titanes FC Negro derrotó este sábado en tiempo de alargue 3-2 a CyS Futsal en la final entre comodorenses y se consagró campeón del Torneo Argentino de Clubes C-15 Masculino Sur de fútbol de salón que este sábado llegó a su fin en la ciudad.

La final, que se jugó en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo, arrancó con ventaja para CyS con un tanto de Santino Díaz, mientras que Thiago Pereyra, empató para Los Titanes.

En el segundo tiempo, Santino Salinas marcó el segundo gol para CyS, mientras que Dante González, igualó para Los Titanes y con el correr de los minutos, el partido terminó empatado 2-2 por lo que tuvieron que ir al alargue.

En el tiempo extra, Los Titanes FC Negro encontró el gol de la victoria y el título a través de Juan Ignacio Melián, quien luego en la premiación fue elegido como el mejor jugador del torneo.

El flamante campeón argentino lo integraron los siguientes jugadores: Leonel Villafañe, Thiago Pereyra, Dante González, Juan Ignacio Melián, Agustín Carrizo, Joel Mañao, Uriel Funes y Benjamín Errecalde. Los chicos son dirigidos por Cristian Pereyra.

El tercer puesto quedó en favor de Jockey Club de Mendoza, que con goles de Santiago Amores y Julián Pavet, derrotó 2-1 a Fortaleza de Comodoro Rivadavia, que marcó a través de José Arias.

De esa manera, se dio por finalizado el Torneo Argentino de Clubes Menores, que consagró el viernes por la noche a Lanús Infantil “A” en C-13 y este sábado a Los Titanes FC Negro en C-15, ambos de Comodoro Rivadavia.

Cabe destacar que este torneo, que se jugó tanto en el Club Huergo como en el Gimnasio municipal Nº 2, lo organizó la Asociación Promocional de Fútbol de Salón, con fiscalización de la Confederación Argentina (CAFS) y el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

………………..

Panorama

SABADO 25

En el Club Ingeniero Huergo

Categoría C-15

- Fortaleza 1 (José Arias) / Jockey Club 2 (Santiago Amores y Julián Pavet) (3º puesto).

- Los Titanes FC Negro 3 (Thiago Pereyra y Dante González). Alargue: 1 (Juan Ignacio Melián) / CyS Futsal 2 (Santino Díaz y Santino Salinas). Alargue: 0 (Final).

Cuadro de Honor

Delegación más correcta: San Martín Pacífico (Mendoza).

Valla menos vencida: Fortaleza (Comodoro Rivadavia).

Goleador: Dante González (Los Titanes FC Negro de C. Rivadavia).

Mejor jugador del torneo: Juan Ignacio Melián (Los Titanes FC Negro de C. Rivadavia).

4º Fortaleza (C. Rivadavia).

3º Jockey Club (Mendoza).

2º: CyS Futsal (C. Rivadavia)

Campeón: Los Titanes FC Negro (C. Rivadavia)