Franco Colapinto terminó 9º la carrera sprint de Canadá

El piloto argentino, con Alpine, largó desde la 13ª ubicación y avanzó cuatro lugares en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde se impuso George Russell.

Franco Colapinto, con Alpine, finalizó este sábado noveno en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá que se disputó en el circuito Gilles Villenueve de Montreal, en Quebec.

El piloto de Alpine había largado desde la 13ª posición, pero rápidamente ganó terreno en los primeros metros de carrera. Con una muy buena salida, aprovechó el flojo rendimiento de Isack Hadjar y Carlos Sainz para escalar posiciones y meterse rápidamente entre los diez mejores.

A lo largo de las 23 vueltas sostuvo un ritmo firme y competitivo, manteniéndose cerca de la zona de puntos hasta el final de la carrera. Finalmente cruzó la bandera a cuadros en el 9° puesto, quedando apenas a un lugar de sumar unidades.

La actuación del argentino volvió a destacarse también en comparación con su compañero de equipo. El francés Pierre Gasly finalizó en la 20ª posición y nunca pudo encontrar competitividad durante la sprint.

La carrera fue ganada por George Russell, seguido por Lando Norris y Kimi Antonelli, quien protagonizó un tenso momento con el propio Russell durante la competencia.

"Casi sumo un punto y me da un poco de bronca, pero fue una buena carrera. Tenía un gran ritmo, terminar noveno largando 13º acá, que es un apista complicada, es bueno. Largué con las cubiertas medias usadas de ayer que tenían cuatro o cinco vueltas y ellos con nuevas. Tenemos buen ritmo. Dimos un pasito adelante, estamos bien", explicó Colapinto.

A las 17, mientras tanto, se realizará la clasificación para determinar el orden de la largada del Gran Premio de Canadá que se correrá este domingo en Montreal.