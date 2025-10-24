El local Lanús Infantil “A” jugará desde las 21 en el Huergo con Deportivo Curva de la Cuenca Carbonífera por la final. También se disputarán las semis en C15, con tres comodorenses en la definición.

Este viernes se define el campeón nacional de fútbol de salón en C13

Este viernes se conocerá el primer campeón que tendrá el Torneo Nacional de Clubes de Fútbol de Salón para la categoría menor de la rama masculina, que se disputa en Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Lanús Infantil “A”, anfitrión que llegó a la final de la C13, se medirá ante Club Social y Deportivo Curva de la Cuenca Carbonífera.

El partido está previsto que se juegue a las 21 -en el Club Ingeniero Huergo-, donde previamente se jugará el partido por el tercer puesto entre el local La Super Económica y Club Magallanes de Ushuaia.

La acción de este viernes, cuya actividad se desarrollará toda en el gimnasio de Kilómetro 3, se iniciará con las semifinales de la categoría C15, la cual tres de los cuatro equipos que llegan a esta instancia, pertenecen a la Asociación Promocional de Futsal de Comodoro Rivadavia.

En duelo entre equipos locales, Fortaleza se medirá con CyS Futsal a partir de las 16 y luego, Los Titanes FC Negro, el otro representativo dueño de casa, irá por un lugar en la final, cuando se enfrente con Jockey Club de Mendoza.

Panorama

JUEVES 23

Cuartos de final - Gimnasio Municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

Categoría C-15

- Magallanes FC 1 / CyS Futsal 4.

- La Super Económica 2 / Jockey Club 3.

- Fortaleza 4 / San Martín Pacífico 2.

- Los Titanes FC Negro 2 / San Pablo FS 0.

Semifinales - Club Ingeniero Huergo – Km 3

Categoría C-13

- La Super Económica 6 / CSyD Curva 11.

- Lanús Infantil “A” 5 / Club Magallanes 2.

Programa

VIERNES 24

Semifinales – Club Ingeniero Huergo – Km 3

Categoría C-15

16:00 Fortaleza vs CyS Futsal.

17:40 Los Titanes FC Negro vs Jockey Club.

Categoría C-13

19:00 La Super Económica vs Club Magallanes (3º puesto).

21:00 Lanús Infantil “A” vs CSyD Curva (Final).