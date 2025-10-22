En Comodoro Rivadavia se juegan este miércoles los octavos de final en la C-15 y cuartos en la C-13. La acción se desarrollará en el Gimnasio municipal 2 y en el Huergo.

El Torneo Nacional C-13 y C-15 de futsal comienza los cruces

Este miércoles se jugarán en Comodoro Rivadavia los octavos de final en la C-15 y cuartos en la C-13 del Torneo Nacional de Clubes Masculino de fútbol de salón.

En la categoría C-13, el local La Super Económica se enfrentará con Barrio 100 de Piedra Buena, mientras que Lanús Infantil “A” -el otro anfitrión-, se las verá con Club Social y Deportivo General San Martín de Río Grande.

Por su parte, en la categoría C-15, cinco serán los equipos de la Asociación Promocional de Futsal -la organizadora del certamen- que buscarán meterse en cuartos de final del certamen, que fiscaliza la Confederación Argentina (CAFS).

Uno de ellos es CyS Futsal, que se medirá con Deportivo Desiré de Puerto Deseado, otro es La Super Económica que jugará ante HAF Blanco de Ushuaia.

Por su parte, Lanús se las verá con Magallanes FC también de Ushuaia, Fortaleza chocará con Los Rebeldes de la Cuenca Carbonífera y Los Titanes Negro FC jugará ante Deportivo Tigre de Río Grande.

Panorama de la 3ª fecha

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

CATEGORIA C-13

Grupo “A”

- El Pilar 1 / Club Comercio 5.

- Club Sportivo 0 / Lanús Infantil “A” 17.

Grupo “B”

- Villa Progreso 4 / Tigres del Sur 5.

- Los Matadores Rojo 3 / CSyD Curva 4.

Grupo “C”

- Club Magallanes 6 / Barrio 100 5.

- Taquito y Rabona 3 / Lanús Infantil “B” 5.

Grupo “D”

- CSyD San Martín 5 / Tolhuin City 2.

- La Super Económica 8 / Deportivo Desiré 5.

En el Gimnasio municipal 2 – Bº Pueyrredón

CATEGORIA C-15

Grupo “A”

- San Rafael 1 / Club Murialdo 1.

- Deportivo Desiré 0 / Fortaleza 5.

Grupo “B”

- Magallanes FC 2 / Ciclón 4.

- 13 de Diciembre 1 / Lanús 2.

Grupo “C”

- Barrio 100 0 / HAF 4.

- La Super Económica 8 / Club Halcones 2.

Grupo “D”

- Deportivo Tigre 3 / Newell’sitos 1.

- Regatas 1 / CyS Futsal 2.

Grupo “E”

- Club Rebeles 4 / San Martín Pacífico 3 (en el Huergo).

- Guardianes JL 0 / Tolhuin City 6.

Grupo “F”

- San Pablo FC 5 / Defensores de Florida 0.

- Los Titanes FC Negro 14 / Amaral 0.

Grupo “G”

- La Reserva 1 / Jockey Club 2 (en el Huergo).

- HAF Blanco 5 / CIPA 2.

Programa

MIERCOLES 22

Categoría C-13 – Cuartos de final

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

17:00 CySD Curva vs Club Comercio.

18:30 Club Magallanes vs Tigres del Sur.

20:00 La Super Económica vs Barrio 100.

21:30 Lanús Infantil “A” vs CSyD San Martín.

Categoría C-15 – Octavos de final

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

14:00 Jockey Club vs Regatas.

15:30 HAF vs San Pablo Futsal.

En el Gimnasio municipal Nº 2 - Bº Pueyrredón

14:00 Tolhin City vs San Martín Pacífico.

15:30 CyS Futsal vs Deportivo Desiré.

17:00 La Super Económica vs HAF Blanco.

18:30 Lanús vs Magallanes FC.

20:00 Fortaleza vs Los Rebeldes.

21:30 Los Titanes Negro FC vs Deportivo Tigre.