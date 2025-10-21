Se sortearon los grupos del Nacional de Clubes Campeones 2025 de Futsal

Participarán doce equipos y se jugará del 10 al 15 de noviembre en el Club Ingeniero Huergo. La Banda de AESA es el representante de Chubut.

Se realizó este lunes en el Hotel Deportivo de Comodoro Rivadavia el sorteo de la fase de grupos del Torneo Nacional de Clubes Campeones 2025 de fútbol de salón que se jugará del 10 al 15 de noviembre en el Club Ingeniero Huergo de Km 3.

En el acto de presentación estuvieron el director general de Deportes Martín Gurisich, el vicepresidente de la Confederación Argentina de Futsal, José María Ferreira de las Casas, Facundo Nanterne, secretario de CAFS y el presidente de la Asociación de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, Gustavo Camino.

Gurisich reconoció el trabajo y el crecimiento constante del fútbol de salón en Comodoro. “Se trabaja muy fuerte por historia, por dirigencia, porque no solo se preocupan porque haya buenas escuelas de fútbol de salón y el fútbol de salón crezca, sino también para que contemos con eventos de esta calidad, que son muy importantes y que permiten que el deporte siga creciendo y siga desarrollándose en nuestra ciudad”.

Por su parte, Ferreira de las Casas aseguró que lo que se vivirá en la ciudad “es una nueva fiesta del fútbol de salón, en lo que será la primera edición de la Copa de Clubes Campeones, una idea que nos viene del norte y que vamos inaugurar, este año, en Comodoro. Este torneo se suma a una rica grilla de competencias nacionales que tiene la CAF. Creo que vamos a estar con relación a la Copa de Clubes Campeones con un excelente torneo y los invito a todos a disfrutarlo, porque como siempre, en la ciudad, estos torneos son una fiesta”.

Serán doce los equipos que tomarán parte de este certamen, con un representante de cada provincia, destacando que La Banda de AESA, de Comodoro Rivadavia, será el que competirá por Chubut.

La Banda integrará el Grupo “A” que se completa con Don Orione de Mendoza, Club Social Lynch de Buenos Aires y Deportivo Esquina de Corrientes.

Por su parte, en el Grupo “B” participarán Telecentro Tacuarí de Misiones, Club Social y Deportivo Gymnasium de Tucumán, Franjeados de Formosa y Deportivo Cachito de Santa Cruz.

Mientras que en el “C” jugarán Drink Team de Chaco, Cuba Libre de Santa Fe, Casa Magallanes de Tierra del Fuego y Defensores del Oeste de Entre Ríos.

Este nuevo torneo lo organizará la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, con fiscalización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

Grupo “A”

Don Orione (Mendoza)

Club Social Lynch (Buenos Aires)

Deportivo Esquina (Corrientes)

La Banda de AESA (Chubut)

Grupo “B”

Telecentro Tacuarí (Misiones)

Club Social y Deportivo Gymnasuim (Tucumán)

Franjeados (Formosa)

Deportivo Cachito (Santa Cruz)

Grupo “C”

Drink Team (Chaco)

Cuba Libre (Santa Fe)

Casa Magallanes (Tierra del Fuego)

Defensores del Oeste (Entre Ríos).