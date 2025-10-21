"Los interceptaron para robarles": la hipótesis de las hijas de Pedro

Gabriela y Laura creen que su padre y su novia fueron víctimas de un ataque en la ruta que lleva a Caleta Córdova.

Gabriela y Laura acompañan el operativo de búsqueda que realizan las autoridades de Chubut para encontrar a su papá y a su pareja. Pedro Kreder y Juana Morales, dos jubilados de 79 y 69 años, respectivamente, desaparecieron sin dejar rastros cuando el sábado 11 de octubre iban rumbo al barrio Caleta Córdova. La camioneta que utilizaron fue hallada pocos días después a unos 70 kilómetros de su destino. Y las hijas del hombre tienen una sospecha de lo que pudo haber pasado.

“Yo creo que los interceptaron en algún punto; no nos queda otra. Los interceptaron con intención de robo, probablemente. Seguro llegaron hasta acá y se encajaron con la camioneta porque no conocían el lugar”, dijo Gabriela en diálogo con la prensa desde el lugar donde encontraron el vehículo.

La Toyota Hilux color beige, con cúpula, en la que la pareja se movilizaba, fue encontrada en un área remota y de difícil acceso, en las inmediaciones de Rocas Coloradas.

Lo que desconcierta tanto a investigadores como a familiares es que no había signos de violencia, ni ningún otro rastro a la vista sobre la pareja.

“Ahora se empieza a cambiar el foco de investigación porque claramente mi papá hasta acá no llegó manejando esta camioneta; de ninguna manera. Ustedes llegaron hasta acá y se dieron cuenta de lo difícil que es. No se los tengo que contar yo. Entonces, lo mismo que vieron ustedes es lo que vemos nosotros hace 10 días viniendo a este lugar”, asegura una de las hijas del jubilado.

Y agregó: “La única intención que tenemos ahora es la de mover la camioneta, llevarla para que la policía la tenga a su resguardo y que puedan analizar y levantar cualquier prueba que pueda haber adentro. Alguna otra huella de alguien que haya interceptado a mi papá en el camino. Estamos intentando entender algo de lo que pasó. Es muy compleja la situación, muy difícil y muy inexplicable”.

Tanto Gabriela como Laura definieron a su padre como una persona aventurera, activa y con ganas de vivir. Dijeron que Pedro solía hacer viajes y salir a pasear, pero remarcan que no se trata de una persona inconsciente y que están seguras de que nunca hubiera llegado hasta el lugar donde encontraron su camioneta por voluntad propia.

En contraparte, dijeron que la localidad a donde planeaba ir con su pareja por el fin de semana era una zona a la que ya había ido varias veces antes y que es de fácil acceso si viaja derecho por la ruta 3, que es la que solía tomar.

“La Ruta Nacional 3 es asfaltada y se llega en perfectas condiciones sin ninguna dificultad. No tiene sentido esto. No hay ninguna explicación porque este camino no te lleva a ningún lugar de paseo o de nada. No tenés salida. O sea, salir y encontrar la ruta acá es una odisea”, señaló Gabriela.

Las hijas recordaron que el último registro de la camioneta donde viajaba la pareja es una cámara de seguridad ubicada a la altura de Caleta Córdova, aunque remarcan que las imágenes no son nítidas y no se llega a ver quién está adentro.

A ese video se le suma el impacto de la antena de comunicación que registró el teléfono celular de Pedro en la zona.

En este sentido, las hijas del hombre hicieron hincapié en cómo se van dificultando los rastrillajes con el paso de los días: “El viento vuela, literal, o sea, erosiona el suelo, cualquier huella que pudo haber quedado se pierde y con el olfato del perro pasa exactamente lo mismo. Cualquier olor que haya podido encontrar se pierde con el clima, con el viento”.

No obstante, agradecieron a las autoridades por los esfuerzos que están haciendo para dar con ambos: “Se están utilizando todos los recursos y más. Hay siete perros dando vuelta. Empezaron con uno, que es el que tenía en el recurso, y se buscaron recursos en todos lados. Y está la Policía Nacional colaborando con la función del doctor (Cristian) Olazábal, que es el fiscal, y con Rojas, que es el jefe de la brigada, que también están hasta cualquier hora trabajando. Me llaman a mí permanentemente todos los días, al final del día, para reportar el movimiento que hicieron”.