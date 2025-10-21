Se disputó en Comodoro Rivadavia la 2ª fecha de la fase de grupos del Torneo Argentino de Clubes de futsal. En la C-15 ganaron Los Titanes FC Negro, Fortaleza, Lanús y CIPA.

Lanús Infantil "A" y La Super golearon por el Torneo Nacional en la C-13

Se desarrolló este lunes en Comodoro Rivadavia, la segunda fecha de la fase de grupos correspondiente al Torneo Nacional de Clubes C-13 y C-15 Sur de fútbol de salón.

En ese contexto, en la denominación C-13, volvieron a ganar Lanús Infantil “A” (12-2 a El Pilar de Puerto Deseado) y La Super Económica (10-1 a Tolhuin City de Ushuaia), en cuanto a los equipos de la Asociación Promocional de Futsal de Comodoro se refiere. En este caso, Lanús Infantil “B” volvió a perder (8-4 ante Club Magallanes de Ushuaia), mientras que Los Matadores Rojo cayó 7-4 con Tigres del Sur de Caleta Olivia.

Por su parte, en la categoría C-15, Fortaleza goleó 7-0 a San Rafael (Mendoza) y sigue firme en la competencia.

Lo mismo que Lanús que venció 3-2 a Magallanes FC de Ushuaia, Los Titanes FC Negro, que goleó 11-1 a Defensores de Florida de Buenos Aires y Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA), que derrotó 2-1 a La Reserva de Caleta Olivia.

Además, La Super Económica igualó 1-1 con HAF de Ushuaia y CyS Futsal empató 2-2 con Deportivo Tigre de Río Grande, mientras que Guardianes JL volvió a caer, esta vez 5-2 ante San Martín Pacífico de Mendoza.

Este martes, mientras tanto, se jugará la tercera y última fecha de la fase de grupos, tanto en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón, como así también en el Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3.

Panorama de la 2ª fecha

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

CATEGORIA C-13

Grupo “A”

- Club Sportivo 4 / Club Comercio 6.

- Lanús Infantil “A” 12 / El Pilar 2.

Grupo “B”

- Villa Progreso 5 / CSyD Curva 14.

- Tigres del Sur 7 / Los Matadores Rojo 4.

Grupo “C”

- Barrio 100 2 / Taquito y Rabona 2.

- Club Magallanes 8 / Lanús Infantil “B” 4.

Grupo “D”

- CDyC General San Martín 4 / Deportivo Desiré 5.

- Tolhuin City 1 / La Super Económica 10.

En el Gimnasio municipal 2 – Bº Pueyrredón

CATEGORIA C-15

Grupo “A”

- Club Murialdo 3 / Deportivo Desiré 5.

- San Rafael 0 / Fortaleza 7.

Grupo “B”

- 13 de Diciembre 5 / Ciclón 4.

- Lanús 3 / Magallanes FC 2.

Grupo “C”

- Barrio 100 4 / Club Halcones 4.

- HAF 1 / La Super Económica 1.

Grupo “D”

- Regatas 1 / Newell’sitos 0.

- CyS Futsal 2 / Deportivo Tigre 2.

Grupo “E”

- Club Rebeldes 2 / Tolhuin City 4 (en el Huergo).

- San Martín Pacífico 5 / Guardianes JL 2.

Grupo “F”

- San Pablo FC 9 / Amaral 1.

- Defensores de Florida 1 / Los Titanes FC Negro 11.

Grupo “G”

- Jockey Club 3 / HAF Blanco 3 (en el Huergo).

- La Reserva 1 / CIPA 2.

martes13