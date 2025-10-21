Lanús Infantil "A" y La Super golearon por el Torneo Nacional en la C-13

Se desarrolló este lunes en Comodoro Rivadavia, la segunda fecha de la fase de grupos correspondiente al Torneo Nacional de Clubes C-13 y C-15 Sur de fútbol de salón.
En ese contexto, en la denominación C-13, volvieron a ganar Lanús Infantil “A” (12-2 a El Pilar de Puerto Deseado) y La Super Económica (10-1 a Tolhuin City de Ushuaia), en cuanto a los equipos de la Asociación Promocional de Futsal de Comodoro se refiere. En este caso, Lanús Infantil “B” volvió a perder (8-4 ante Club Magallanes de Ushuaia), mientras que Los Matadores Rojo cayó 7-4 con Tigres del Sur de Caleta Olivia.
Por su parte, en la categoría C-15, Fortaleza goleó 7-0 a San Rafael (Mendoza) y sigue firme en la competencia.
Lo mismo que Lanús que venció 3-2 a Magallanes FC de Ushuaia, Los Titanes FC Negro, que goleó 11-1 a Defensores de Florida de Buenos Aires y Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA), que derrotó 2-1 a La Reserva de Caleta Olivia.
Además, La Super Económica igualó 1-1 con HAF de Ushuaia y CyS Futsal empató 2-2 con Deportivo Tigre de Río Grande, mientras que Guardianes JL volvió a caer, esta vez 5-2 ante San Martín Pacífico de Mendoza.
Este martes, mientras tanto, se jugará la tercera y última fecha de la fase de grupos, tanto en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón, como así también en el Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3.
Panorama de la 2ª fecha
En el Club Ingeniero Huergo – Km 3
CATEGORIA C-13
Grupo “A”
- Club Sportivo 4 / Club Comercio 6.
- Lanús Infantil “A” 12 / El Pilar 2.
Grupo “B”
- Villa Progreso 5 / CSyD Curva 14.
- Tigres del Sur 7 / Los Matadores Rojo 4.
Grupo “C”
- Barrio 100 2 / Taquito y Rabona 2.
- Club Magallanes 8 / Lanús Infantil “B” 4.
Grupo “D”
- CDyC General San Martín 4 / Deportivo Desiré 5.
- Tolhuin City 1 / La Super Económica 10.
En el Gimnasio municipal 2 – Bº Pueyrredón
CATEGORIA C-15
Grupo “A”
- Club Murialdo 3 / Deportivo Desiré 5.
- San Rafael 0 / Fortaleza 7.
Grupo “B”
- 13 de Diciembre 5 / Ciclón 4.
- Lanús 3 / Magallanes FC 2.
Grupo “C”
- Barrio 100 4 / Club Halcones 4.
- HAF 1 / La Super Económica 1.
Grupo “D”
- Regatas 1 / Newell’sitos 0.
- CyS Futsal 2 / Deportivo Tigre 2.
Grupo “E”
- Club Rebeldes 2 / Tolhuin City 4 (en el Huergo).
- San Martín Pacífico 5 / Guardianes JL 2.
Grupo “F”
- San Pablo FC 9 / Amaral 1.
- Defensores de Florida 1 / Los Titanes FC Negro 11.
Grupo “G”
- Jockey Club 3 / HAF Blanco 3 (en el Huergo).
- La Reserva 1 / CIPA 2.