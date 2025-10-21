Se filtró cuántos millones le pasa por mes Alberto Fernández a Fabiola Yáñez

El dato se filtró en plena tormenta judicial y reavivó el conflicto entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. En medio de denuncias por presunta estafa, trascendió el millonario monto que el exmandatario transfiere cada mes para cubrir los gastos de su hijo Francisco, fruto de su relación con la ex primera dama.

Según se conoció, el expresidente destina alrededor de seis millones de pesos mensuales, una suma que sorprendió tanto por su magnitud como por el contexto en que salió a la luz. En su declaración, Alberto Fernández fue directo: “Mi único ingreso es la jubilación y de ahí sale todo lo que corresponde al cuidado de nuestro hijo”. Con esas palabras intentó despejar dudas sobre el origen de los fondos y aclarar que no posee otras fuentes de dinero.

El tema económico quedó ligado a la investigación que lo involucra por presuntas maniobras financieras irregulares. La denuncia por estafa, presentada ante la Justicia, apunta a supuestos movimientos de dinero durante su gestión que, según los denunciantes, no habrían sido debidamente justificados. Su defensa, sin embargo, insiste en que todos los ingresos están declarados y respaldados por su jubilación presidencial.

Mientras tanto, la relación personal entre el exjefe de Estado y su expareja sumó nuevos capítulos. Yáñez regresó recientemente al país junto a su hijo, lo que reactivó viejas tensiones. Fernández aseguró que ella “volvió porque estaba reteniendo ilegalmente a nuestro hijo”, una frase que encendió la polémica y volvió a ubicar su vida privada en el centro de la agenda mediática.

Fabiola, por su parte, decidió alejarse del ruido y comenzar una nueva etapa en Misiones, donde busca estabilidad para ella y para el pequeño Francisco. Desde su entorno contaron que “quiere enfocarse en su rol de madre y en la tranquilidad de su hijo”, evitando hacer declaraciones públicas sobre los conflictos judiciales de su expareja.

El clima entre ambos parece distante, aunque todavía mantienen contacto por cuestiones familiares. En paralelo, la periodista organiza su nueva rutina, con el objetivo de encontrar un colegio y un entorno más calmo para su hijo, lejos de los flashes y de las repercusiones políticas que persiguen al exmandatario.

Para Fernández, la exposición volvió a ser inevitable. Con una denuncia por estafa en curso y otra por violencia de género aún activa, enfrenta uno de los momentos más complejos de su vida pública. Los seis millones mensuales que reconoció pagar en concepto de manutención no hicieron más que amplificar la atención sobre su economía y su presente personal.

Por lo pronto, el expresidente intenta mostrarse sereno, aunque su figura vuelve a quedar atrapada entre la política, la Justicia y la exposición mediática. Y mientras las causas avanzan, la pregunta que flota en el aire es si esta vez podrá sostener el equilibrio entre su vida privada y el peso de los escándalos que lo rodean.