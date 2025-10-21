Habrá caminatas zombie en zona sur y zona norte

El tradicional evento de disfraces tendrá una edición especial por su décimo aniversario, con caminatas y espectáculos en dos puntos de Comodoro Rivadavia: el 1 y 2 de noviembre, en Kilómetro 3 y en barrio Pueyrredón.

Paso Zombie CR cumple diez años y lo festejará con una edición especial que se desarrollará en dos jornadas, los días viernes 1 y sábado 2 de noviembre. La propuesta invita a la comunidad a participar de una caminata temática donde la alegría, la creatividad y el espíritu familiar son protagonistas.

El viernes 1 de noviembre, la concentración será a las 14:30 en la Plaza del Natatorio Municipal, ubicada sobre la avenida Polonia. A las 17:30 comenzará la caminata, que recorrerá unas cuatro cuadras: desde la intersección de La Nación y Polonia hasta Polonia y Larraude, para luego regresar al punto de partida.

El sábado 2, la cita será en la Plaza Soberanía, en el Centro de la ciudad, también a las 14:30. El recorrido iniciará a las 17:00 y se extenderá por avenida Rivadavia hasta 25 de Mayo, continuará por esa calle hasta San Martín y regresará por San Martín hacia la plaza.

En ambas jornadas, además del desfile de disfraces, habrá música en vivo, espectáculos de circo, baile y una atmósfera festiva llena de color y diversión.