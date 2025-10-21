Tiroteo en la Oficina Judicial: detuvieron a la madre de Vera

Vanesa Ulloa fue arrestada por su presunta participación en el ataque armado ocurrido el martes 14 en el barrio Roca. El hecho está vinculado a la causa por el homicidio de Matías Nieves, que tiene como imputado a su hijo.

Este martes se confirmó la detención de Vanesa Carolina Ulloa, madre de Agustín Ernesto Vera, en el marco de la investigación por el tiroteo registrado el martes 14 de octubre en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. La medida fue concretada por la División Policial de Investigaciones (DPI), a pedido de la Fiscalía, y autorizada por el juez de turno.

El hecho que se le atribuye a Ulloa ocurrió minutos antes de la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Hugo Jesús Nieves (30), donde su hijo es el único imputado. Según la investigación, la rivalidad histórica entre las familias Nieves y Vera habría sido el detonante del ataque, cuando allegados de ambos grupos coincidieron en la sede judicial.

De acuerdo con los datos reunidos por la Fiscalía, Ulloa habría participado activamente del episodio, razón por la cual quedó detenida a disposición de la Justicia y ahora se encuentra a la espera de la audiencia de control.

EL ATAQUE

La mañana del 14 de octubre, alrededor de las 7:42, una camioneta tipo furgón llegó a la esquina de Portugal y Samper López, en las inmediaciones de los tribunales del barrio Roca. El vehículo, conducido por Enrique Leonardo Casas, transportaba a Brenda Cristina Rúa, José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca, Luciano David Soto, Luis Esteban González, Fernando Miguel Cerezo y Juan Ezequiel Hernández. Todos portaban al menos tres armas de fuego.

Según el relato fiscal, el grupo había acordado previamente atacar a los familiares de Matías Nieves. Una vez en el lugar, descendieron del vehículo, provocaron a los presentes y Arca y Reyna abrieron fuego. Luego, todos escaparon.

La camioneta fue interceptada minutos más tarde en Mitre y Grecia, en el centro de la ciudad, donde sus ocupantes fueron detenidos. Posteriormente, fueron imputados por tentativa de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con daño, en calidad de coautores, dictándose su prisión preventiva.