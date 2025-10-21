Vera tendrá un juicio por jurados por el homicidio de Matías Nieves

El juez Mariano Nicosia resolvió admitir las pruebas presentadas y mantener la prisión preventiva de Agustín Ernesto Vera, único imputado por el crimen ocurrido en enero pasado.

El pasado martes 14 comenzó la audiencia preparatoria del juicio por jurados por el homicidio de Matías Hugo Jesús Nieves, ocurrido el 24 de enero de 2025, causa que tiene como único imputado a Agustín Ernesto Vera. Tras un cuarto intermedio, la audiencia continuó este, oportunidad en la que la fiscal Verona Dagotto oralizó la acusación, ofreció pruebas y solicitó la elevación de la causa a juicio por jurados, además de requerir la continuidad de la prisión preventiva del acusado.

Por su parte, la defensa de Vera —a cargo del abogado Guillermo Iglesias— también ofreció prueba, cuestionó la calificación legal del hecho y pidió la libertad de su asistido.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió cerca de las 6:40 del 24 de enero de 2025, cuando Nieves, que conducía un Ford Fiesta Kinetic azul acompañado por tres personas, estacionó frente al local nocturno Latina, ubicado en Pasaje San Antonio casi Avenida Rivadavia. En ese momento, llegó otro Ford Fiesta blanco, conducido por una persona aún no identificada y con Vera como acompañante.

Según la investigación, Vera, desde el interior del vehículo y con la ventanilla baja, efectuó siete disparos con un arma calibre 9 milímetros contra Nieves, impactando tres proyectiles en el tórax, uno en el abdomen y otro en la cabeza, lo que le provocó la muerte. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar a bordo del automóvil.

La víctima fue trasladada por familiares a la Clínica del Valle, donde se constató su fallecimiento por un traumatismo encefalocraneano causado por heridas de arma de fuego. La fiscalía calificó el hecho como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, atribuyendo la autoría a Vera.

LA ACUSACION

Durante la audiencia, la fiscal Dagotto solicitó mantener la prisión preventiva del imputado, argumentando la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento, la gravedad del hecho, el número de disparos efectuados, y la alta expectativa de pena que no podría ser dejada en suspenso. Recordó además que Vera no tiene domicilio fijo y fue detenido en actitud de fuga.

En contrapartida, la defensa pidió su liberación bajo prohibición de acercamiento a víctimas y testigos, argumentando que no existe prueba alguna de que el acusado haya intentado influir en las declaraciones. Ofreció además una caución patrimonial como garantía.

Finalmente, el juez Mariano Nicosia resolvió elevar la causa a juicio por jurados y mantener la prisión preventiva de Vera por seis meses o hasta la finalización del juicio, al considerar acreditado el peligro de fuga y la gravedad del hecho.

De la audiencia participaron también el abogado querellante Gustavo Chocobar, en representación de la madre de la víctima, quien estuvo presente acompañada por una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).