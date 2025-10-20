Robo en plena tarde en la zona de la Costanera

Tres individuos abordaron a otro y le sustrajeron un celular, una cadena de oro y las llaves de su vehículo. Uno de los sospechosos fue detenido.

Este lunes, alrededor de las 16:30, personal de la Sección Operaciones de la Unidad Regional intervino en un hecho de robo que culminó con la detención de un hombre en las calles San Martín y Máximo Abásolo.

Según el parte policial, la víctima informó que momentos antes había sido abordada por tres sujetos en la zona de la Costanera, a la altura del sector conocido como “el barco hundido”. Los agresores lo tomaron del cuello y le sustrajeron un teléfono celular marca Motorola, una cadena de oro valuada en aproximadamente 300 mil pesos y las llaves de un vehículo Peugeot 208.

Tras un operativo de búsqueda, uno de los presuntos autores —identificado como C.G.A., de 34 años— fue localizado y detenido en el centro de la ciudad. El hombre fue trasladado a la Seccional Primera, donde quedó a disposición de la Justicia. La policía continúa con las tareas investigativas para dar con los otros dos involucrados.