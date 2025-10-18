El certamen se jugará desde este domingo al próximo sábado en el Club Ingeniero Huergo y en el Gimnasio municipal 2. Participan 44 equipos.

El Nacional de Clubes C13 y C15 de futsal empieza en Comodoro

Con la participación de 44 equipos, este domingo dará comienzo en Comodoro Rivadavia el Torneo Argentino de Clubes C13 y C15 masculino de fútbol de salón.

El certamen, que organiza la Asociación Promocional de Futsal, con fiscalización de la Confederación Argentina (CAFS) se desarrollará en el Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3 como así también en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón y se jugará hasta el sábado 25.

Dieciséis corresponden a la denominación C13, mientras que 28 serán los de la C15.

En la C13, los representativos locales serán Lanús Infantil “A”, Los Matadores Rojo, Lanús Infantil “B” y La Super Económica.

Mientras que en C15 participarán Fortaleza, Lanús, La Super Económica, CyS Futsal, Guardianes JL, Los Titanes Negros y Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA).

Los otros clubes que tomarán parte de este certamen serán de Río Grande, Puerto Deseado, Ushuaia, Sarmiento, Caleta Olivia, Pico Truncado, Cuenca Carbonífera, Piedra Buena, Perito Moreno, Las Heras, San Rafael, Mendoza y Buenos Aires.

CATEGORIA C13

Grupo “A”: Club Sportivo (Río Grande), Lanús Infantil “A” (Comodoro Rivadavia), El Pilar (Puerto Deseado) y Club Comercio (Ushuaia).

Grupo “B”: Villa Progreso (Sarmiento), Tigres del Sur (Caleta Olivia), Los Matadores Rojo (Comodoro Rivadavia), Club Social y Deportivo Curva (Cuenca Carbonífera).

Grupo “C”: Club Magallanes (Ushuaia), Barrio 100 (Piedra Buena), Taquito y Rabona (Perito Moreno) y Lanús Infantil “B” (Comodoro Rivadavia).

Grupo “D”: Club Deportivo y Cultural General San Martín (Río Grande), Tolhuin City (Ushuaia), La Super Económica (Comodoro Rivadavia) y Deportivo Desiré (Puerto Deseado).

CATEGORIA C15

Grupo “A”: San Rafael Tenis Club (San Rafael), Club Murialdo (Mendoza), Deportivo Desiré (Puerto Deseado) y Fortaleza (Comodoro Rivadavia).

Grupo “B”: 13 de Diciembre (Pico Truncado), Lanús (Comodoro Rivadavia), Magallanes FC (Ushuaia) y Ciclón (Caleta Olivia).

Grupo “C”: Barrio 100 (Piedra Buena), HAF (Ushuaia), La Super Económica (Comodoro Rivadavia) y Club Halcones (Las Heras).

Grupo “D”: Club Mendoza de Regatas, CyS Futsal (Comodoro Rivadavia), Deportivo Tigre (Río Grande) y Newell’sitos (Ushuaia).

Grupo “E”: Club Los Rebeldes (Cuenca Carbonífera), General San Martín Pacífico (Mendoza), Guardianes JL (Comodoro Rivadavia) y Toulhin City (Ushuaia).

Grupo “F”: San Pablo FS (Mendoza), Defensores de Florida (Buenos Aires), Los Titanes FC Negro (Comodoro Rivadavia) y Amaral (San Rafael).

Grupo “G”: La Reserva (Caleta Olivia), Jockey Club (Mendoza), HAF Blanco (Ushuaia) y Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA) (Comodoro Rivadavia).

PROGRAMACION C-13