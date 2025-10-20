Se jugó una nueva fecha del torneo Clausura. El grueso de la programación se desarrolló en el Gimnasio municipal 1, donde se jugaron ocho partidos de la rama infantil.

El futsal promocional tuvo actividad el último sábado

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el último sábado, una nueva fecha de la fase regular correspondiente al torneo Clausura 20205.

En ese contexto, la acción tuvo lugar en dos escenarios de juego.

En el Gimnasio municipal Nº 1 se desarrollaron ocho partidos, todos de la rama infantil, mientras que en el Municipal Nº 2, se jugaron tres encuentros, uno de la C-15 y dos de la C-17.

En los infantiles, se destacó el triunfo de La 14 FC -flamante campeón argentino C-11-, que se impuso por 2-1 ante JM Futsal.

Distinta suerte corrió el otro campeón nacional, La Super Económica, que cayó 5-3 frente a El Lobito Infantil por la C-09.

A continuación se detalla los resultados que se registraron el último sábado por una nueva fecha del torneo Clausura de futsal promocional.

………………….

Panorama

DENOMINACION C-11 2014

5ª fecha

- MyL Futsal 0 / El Pilar 2 (Vicenzo Saldivia 2).

- Halcones Dorados FC 5 (Vladimir Cárcamo-Lázaro Figueredo-Nehemías Juárez 2-Francis De Vadillo) / PM FC Azul 0.

- El Lobito Infantil 2 (Santino Calderón–Tahiel Chaura) / PM FC Blanco 2 (Bautista Villegas-Matías Casarín Iglesia).

- JM Futsal 1 (Benjamín Varas) / La 14 FC 2 (Rocco Davis 2).

DENOMINACION C-11 2015

5ª fecha

- PM FC Negro 1 (Alan Angel) / Comodoro FC 15 (Alfi Andretta 4-Lorenzo Altamirano 2-Milo Andretta 4-Valentino Martel 2-Juan Zabalo 2- Isaac Vizama).

- La Super Económica 4 (Benicio Villarroel-Gonzalo Ruiz -Juan Cruz Arevalo 2) / Parma Futsal 2 (Isaías Rocha 2).

DENOMINACION C- 09 2016

5ª fecha

- La Super Económica 3 (Uriel Castillo 3) / El Lobito Infantil 5 (Caleb Canales-Eloy Elgueta-Benjamín Vargas 3).

- PM FC Blanco 1 (Santino López) / Milán F.I 1 (Enzo Mancilla).

DENOMINACION C-15

5ª fecha – Zona “B”

211 Futsal 0 / Los Titanes FC Blanco 4 (Lautaro Coronado- Bruno Salvo-Franco Barrionuevo-Martín Tapia).

DENOMINACION C-17

5ª fecha - Zona “A”

- Prekad 1 (Lautaro Muñoz) / Lanús “B” 3 (Lautaro Molina-Elías Rogel-Thiago Villalba).

5° ZONA “B”

- Juan XXIII 0 / Deportivo San Cayetano 2 (Miguel Lallana 2).