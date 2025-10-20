El torneo dio inicio el domingo en el Gimnasio municipal 2 y en el Club Ingeniero Huergo. Este lunes se juega la segunda fecha de la fase regular.

El Nacional de Futsal comenzó con tres triunfos locales en C-13 y cinco en C-15

Este domingo dio comienzo en Comodoro Rivadavia el Torneo Nacional C-13 y C-15 Masculino Sur de fútbol de salón.

En ese contexto, en la primera fecha, jugada en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón, como en el Club Ingeniero Huergo de Km 3, se produjeron ocho triunfos locales.

En la categoría C-13, ganaron Lanús Infantil “A”, Los Matadores Rojo y La Super Económica. Mientras que Lanús Infantil “B” debutó con una derrota.

Por su parte, en la C-15, la categoría que tiene más equipos, ganaron Fortaleza, Lanús, La Super Económica, CyS Futsal y Los Titanes Negro. No pudieron en el debut los equipos de Guardianes JL y Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA).

Este lunes, mientras tanto, en los dos escenarios designados se desarrolla la segunda fecha de la fase regular, certamen que organiza la Asociación Promocional de Futsal, fiscaliza la CAFS y acompaña el Ente Comodoro Deportes.

Además de los dueños de casa, toman parte de este torneo equipos de Mendoza, San Rafael, Buenos Aires, Caleta Olivia, Cuenca Carbonífera (Río Turbio y 28 de Noviembre), Piedra Buena, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado, Perito Moreno, Sarmiento, Río Grande y Ushuaia.

……………………

Panorama de la 1ª fecha

DOMINGO

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Bº Pueyrredón

CATEGORIA C-15

Grupo “A”

- San Rafael 2 / Deportivo Desire 6.

- Club Murialdo 0 / Fortaleza 9.

Grupo “B”

- 13 de Diciembre 0 / Magallanes FC 6.

- Lanús 5 / Ciclón 1.

Grupo “C”

- HAF 5 / Club Halcones 2.

- Barrio 100 2 / La Super Económica 3.

Grupo “D”

- Regatas 4 / Deportivo Tigre 0.

- CyS Futsal 5 / Newell’sitos 0.

Grupo “E”

- San Martín Pacífico 5 / Tolhuin City 4 (jugado en el Huergo).

- Club Rebeldes 6 / Guardianes JL 4.

Grupo “F”

- Defensores de la Florida 6 / Amaral 0.

- San Pablo FC 0 / Los Titanes FC Negro 1.

Grupo “G”

- La Reserva 3 / HAF Blanco 2 (jugado en el Huergo).

- Jockey Club 5 / CIPA 1.

………………..

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

CATEGORIA C13

Grupo “A”

- Club Sportivo 3 / El Pilar 0.

- Lanús Infantil “A” 8 / Club Comercio 2.

Grupo “B”

- Tigres del Sur 2 / CSyD Curva 5.

- Villa Progreso 5 / Los Matadores Rojo 7.

Grupo “C”

- Club Magallanes 2 / Taquito y Rabona 1.

- Barrio 100 13 / Lanús Infantil “B” 4.

Grupo “D”

- Tolhuin City 7 / Deportivo Desire 4.

- CDyC San Martín 3 / La Super Económica 7.

lunes13