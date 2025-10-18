Ushuaia es el campeón argentino C17 de futsal

Derrotó 4-1 a Mendoza en la final del Argentino disputado en Esquina, Corrientes. El partido por el 3º puesto entre Comodoro y Caleta Olivia quedó pendiente.

La selección de Ushuaia se quedó este viernes con el título del Torneo Argentino C17 masculino de fútbol de salón que se jugó en la ciudad correntina de Esquina.

El elenco fueguino le ganó en la final -también dejó sin invicto- a Mendoza por 4-1 y de esa manera festejó en el gimnasio Esquina Football Club.

El equipo sureño se quedó con toda la gloria por los goles que marcaron en el primer tiempo Benjamín Fuentes y Bautista Rodríguez.

En el complemento, el arquero Benecio Chinicola -la figura del partido- metió un golazo de arco a arco y en el final, Leonel Caruzo liquidó la historia con una contra. El descuento para la “Borravino” lo marcó Joaquín Rojas, también en el segundo tiempo.

De esa manera, Ushuaia se consagró campeón del certamen que en la anterior edición había ganado Corrientes Interior, que en este torneo fue eliminado en las semifinales por Comodoro Rivadavia.

TERCER PUESTO

POSTERGADO

El partido por el tercer puesto entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia no se pudo jugar a raíz de la lluvia torrencial que cayó justamente cuando desde las 19 estaba previsto que se juegue el partido.

Luego de más de una hora de espera, al final se decidió suspender el partido, quedando reprogramado con fecha, lugar y día a confirmar. Lo que se sabe es que ese encuentro se jugará en el sur del país.

……………

Panorama

VIERNES 15 – Esquina Football Club

3º puesto

- Comodoro Rivadavia vs Caleta Olivia (suspendido).

Final

- Mendoza 1 (Joaquín Rojas) / Ushuaia 4 (Benjamín Fuentes, Bautista Rodríguez, Benicio Chinicola y Leonel Caruzo).

Foto: Carlos Traine / CAFS.