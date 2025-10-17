El futsal promocional tendrá un sábado con 11 encuentros

Ocho se jugarán en el Gimnasio municipal 1 y serán de la rama infantil, mientras que tres se desarrollarán en el municipal 2, uno de C-15 y los otros dos de C-17.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará este sábado una nueva fecha de la fase regular correspondiente al torneo Clausura 2025.

En ese contexto, la actividad se desarrollará en dos escenarios de juego.

En el Gimnasio municipal Nº 1 la actividad dará comienzo a las 9:30 con un total de ocho partidos de la rama infantil, destacándose la presencia de los dos equipos que recientemente se consagraron campeones argentinos a nivel clubes en Puerto Santa Cruz. Uno es La Súper Económica en C-09, mientras que el otro es La 14 FC en C-11.

Mientras que en el Municipal Nº 2, del barrio Pueyrredón, se jugarán solo tres encuentros, uno de la denominación C-15 y dos de la C-17.

Esa será la programación prevista para este fin de semana, ya que el domingo dará comienzo en Comodoro Rivadavia el Torneo Argentino de Clubes para las categorías C-13 y C-15.

Programa

SABADO 18

En el Gimnasio municipal Nº 1 (9:15+15’)

9:30 MyL Futsal vs El Pilar; C-11, 2014, 5ª fecha.

10:10 Halcones Dorados FC vs PM FC Azul; C-11, 2014, 5ª fecha.

10:50 El Lobito Infantil vs PM FC Blanco; C-11, 2014, 5ª fecha.

11:30 JM Futsal vs La 14 FC; C-11, 2014, 5ª fecha.

12:10 La Súper Económica vs El Lobito Infantil; C-09, 2016, 5ª fecha.

12:50 PM FC Blanco vs Milan F.I; C-09, 2016, 5ª fecha.

13:30 PM FC Negro vs Comodoro FC; C-11, 2015, 5ª fecha.

14:10 La Super Económica vs Parma Futsal; C-11, 2015, 5ª fecha.

En el Gimnasio municipal Nº 2 (20:15+15’)

20:30 211 Futsal vs Los Titanes FC Blanco; C-15, 2011/12, 5ª fecha, zona B.

21:20 Juan XXIII vs Deportivo San Cayetano; C-17, 2008/09, 5ª fecha, zona B.

22:20 Prekad vs Lanús “B”; C-17, 2008/09, 5ª fecha, zona A.