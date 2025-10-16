Se presentó el Nacional de Clubes C-13 y C-15 Sur de fútbol de salón

El certamen lo organiza la Asociación Promocional, con la fiscalización de la Confederación Argentina y el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

Comodoro Rivadavia será sede, desde este domingo hasta el sábado 25, del Torneo Nacional de Clubes Sur C13-C15 masculino, organizado por la Asociación Promocional de Futsal, en un trabajo en conjunto con el Estado municipal, y fiscalizado por la Confederación Argentina de Futsal (CAFS).

El evento tendrá como sede el Gimnasio municipal Nº2 y Club Ingeniero Huergo, resaltando que participarán once clubes de Comodoro en dichas categorías: Guardianes, La Súper Económica, Los Titanes FC Negro, Lanús, CyS Futsal, Fortaleza, CIPA (Club Infantil Patagonia Argentina), Lanús Infantil “A” y “B” y Los Matadores Rojo.

Además, vendrán equipos de Mendoza, San Rafael, Buenos Aires, Caleta Olivia, Cuenca Carbonífera (Río Turbio y 28 de Noviembre), Piedrabuena, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado, Perito Moreno, Sarmiento, Río Grande y Ushuaia.

En el acto de presentación realizado en la sede de la Comisión Futsal Principal estuvieron el presidente de Comodoro Deportes Hernán Martínez, junto al director General de Deportes Martín Gurisich, el presidente de la APFS Héctor Aguilar y la organizadora del certamen y tesorera de la Asociación, Viviana Cardoso, además jugadores y referentes de los equipos comodorenses participantes.

Tras la firma de convenio de colaboración de Comodoro Deportes con los clubes comodorenses participantes, comprometiéndose el Ente deportivo a solventar la inscripción de dichos equipos, Héctor Aguilar, presidente de la APFS expresó: “Gracias a todos por estar acá, es súper importante. Agradecer al Ente, con quien estamos en contacto continuamente. Llevaremos adelante un Nacional de Clubes con una participación multitudinaria. Es un desafío importante para la Asociación”

“Van a tener la posibilidad de mostrarse con nuestro público. Valorar el esfuerzo que hicimos con comisión y Comodoro Deportes, porque hoy viajar implicaría un costo altísimo. También como a las selecciones pedirles el comportamiento, que comienza desde los adultos dando el ejemplo. Que le saquemos la presión a los jugadores, que se puedan jugar y divertirse. Si los resultados se dan, bienvenido. Que sea un torneo donde nos recuerden como buenos anfitriones y buena plaza deportiva”, agregó Tito Aguilar.

“Hernán gracias por tu acompañamiento, porque esto sin tu ayuda no puede ser posible. Nos cierran una semana las canchas para nosotros, y eso implica que muchas personas se quedan sin hacer sus actividades diarias, y eso lo tenemos que valor y mucho”, cerró.

En tanto, Hernán Martínez, valoró el trabajo de dirigentes, técnicos y colaboradores, y concluyó: “La gran posibilidad que tendremos es que la familia disfrute de cada uno de ustedes chicos, los deportistas. Por eso es un compromiso más grande. El comportamiento de ustedes marcará la importancia y la jerarquía que tiene nuestro deporte en la ciudad. Sé que será el mejor, como deportivamente también. Espero que en la semana se viva el futsal, gracias a la familia. Que sea el mejor de los éxitos, que nuestros equipos vuelvan a estar en finales como estamos acostumbrados y eso marcará que estamos haciendo las cosas bien”.