Comodoro busca la final del Argentino C-17 de futsal

Se mide este jueves a las 22 con Mendoza por una de las semifinales a jugarse en Esquina, Corrientes. A las 20 juegan Ushuaia y Caleta Olivia. Transmite DeporTV.

Comodoro Rivadavia irá este jueves en busca de un lugar en la final del Torneo Argentino C-17 de fútbol de salón masculino que se desarrolla en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes.

El partido, que se jugará en el gimnasio Esquina Football Club, dará comienzo a las 22 y será televisado por DeporTV.

Cabe destacar que antes, a partir de las 20, Ushuaia y Caleta Olivia jugarán la primera semifinal del certamen, también con transmisión de la misma señal, informó la Confederación Argentina de Fútbol de Salón en su página oficial de Facebook.

Comodoro llegó a las “semis” luego de dejar en el camino al anfitrión Corrientes Interior a quien se impuso por 6-3, mientras que Mendoza, que llega invicto, goleó 5-0 a Río Grande.

El elenco chubutense y su par “borravino” se enfrentaron en el partido que marcó el debut de ambos equipos por el Grupo “B”, con victoria para Mendoza por 2-1 con goles de Martín Pérez y Santiago Barrionuevo. El tanto de los comodorenses había sido anotado por Ciro Araneda de tiro penal.

Los ganadores de estas dos semifinales, definirán el titulo este viernes a partir de las 21, partido que también se televisará por DeporTV.

Programa de Semifinales

JUEVES 16 - En Esquina Football Club

20:00 Ushuaia vs Caleta Olivia.

22:00 Mendoza vs Comodoro Rivadavia.